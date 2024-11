Exministr Brabec se stal hejtmanem. Ústecký kraj má jako poslední novou vládu

Hnutí ANO na severu Čech volby vyhrálo potřetí v řadě. Hejtmana bude mít podruhé. Dosavadní hejtman Jan Schiller se stal senátorem, na kandidátce do krajských voleb nebyl. Původního lídra Marka Hrabáče ANO odvolalo poté, co ho v létě obvinili kriminalisté z machinací při veřejných zakázkách.

Brabec, jenž byl v minulosti ministrem životního protředí, už dříve řekl, že bude zároveň poslancem i hejtmanem. Uplynulé čtyři roky v kraji vládlo ANO s ODS a uskupením Spojenci pro kraj, které se do zastupitelstva nedostalo.

„Je to určitě závazek, kraj je to krásný, ale nelehký. Udělám všechno pro to, abych byl co nejlepším hejtmanem, určitě to nepůjde bez vás všech,“ řekl Brabec, který poděkoval předchozímu vedení kraje. „Lidé si zaslouží, aby se měli líp,“ uvedl. Při hlasování nebyl nikdo proti, osm zastupitelů se zdrželo.

ANO získalo v zastupitelstvu 26 křesel, druzí Starostové pro Ústecký kraj a třetí ODS shodně po sedmi mandátech, koalice SPD, Trikolora a PRO má šest mandátů, STAČILO! pět a hnutí Lepší Sever čtyři.

Zastupitelů je dnes v sále 54, omluvil Zdeněk Kettner z koalice SPD, Trikolora a PRO. Slib složí na nejbližším zasedání.