Ústecký hejtman Bubeníček požádá vládu o respirátory pro záchranný systém, potřebuje zásoby

Ústí nad Labem Hasiči, záchranáři i policisté v Ústeckém kraji mají sice dostatek ochranných prostředků, další zásoby si ale nemohou koupit. Dodavatelé je mohou podle aktuálního vládního nařízení dodávat pouze státu. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) o ně bude v pátek žádat na úřadu vlády.

Obvodní lékaři, kteří měli respirátory dostat od Ústeckého kraje, je budou poptávat přes lékařskou komoru, řekl ve středu po zasedání krizového štábu hejtman. Krizový štáb také rozhodl o zákazu návštěv ve všech svých domovech pro seniory a ústavech sociální péče.

„Doporučujeme to i ostatním zřizovatelům,“ řekl ve středu novinářům náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). Zákaz bude platit 14 dnů, poté opět zasedne krizový štáb a rozhodne o případném prodloužení či zrušení zákazu.

V pátek se Bubeníček zúčastní jednání na úřadu vlády. Předloží tam požadavek, jaké a kolik ochranných pomůcek budou potřebovat hasiči, záchranáři a policisté z Ústeckého kraje.



V kraji už jsou čtyři lidé nakažení koronavirem. U muže z Děčína se nákaza prokázala v neděli poté, co se vrátil z lyžařského areálu v Itálii. Další nakažená žena, také z Děčína, byla ve stejném hotelu jako muž. Poslední dva pozitivní výsledky muže a ženy, příbuzných ženy z Děčína, se prokázaly dnes odpoledne.

Ústecký kraj doporučuje i ředitelům škol, aby zrušili plánované zájezdy do Itálie, řekl hejtman. Doporučení se týká i všech obyvatel kraje. „Nedoporučujeme realizovat žádné zájezdy ani individuální výlety do Itálie,“ uvedl hejtman.

Krizový štáb ve středu také rozhodl o koupi ozonových generátorů na dezinfekci autobusů, sanitek a policejních aut. „Přišla s tím naše dopravní společnost, která provozuje autobusovou dopravu,“ řekl hejtman s tím, že pro společnost koupí kraj osm generátorů, pro záchrannou službu a policii po dvou kusech. Se sháněním začne ve čtvrtek.

Na krizovém štábu se jednalo i o speciální sanitce, která by měla jezdit za pacienty v domácí karanténě pro vzorky krve. Šlo by o spolupráci mezi kraji. Ústecký kraj se nabídl, že by prvních 14 dní provozu této sanitky financoval ze svého rozpočtu, řekl Bubeníček.