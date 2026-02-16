Policisté z oddělení hospodářské kriminality zasahovali v pátek v Ústí nad Labem, Strakonicích a Brně. Věc souvisí podle policie s vydáváním osvědčení pro revizní techniky. Nyní je na řadě výslech svědků a vyhodnocení zajištěného materiálu, mezi kterým byla výpočetní technika či listinné materiály. O postupu v případu informovala policie v pondělí na síti X.
Technická inspekce České republiky je pověřená dohledem nad bezpečností vyhrazených technických zařízení. Jejím zřizovatelem je ministerstvo práce a sociálních věcí. Inspekce posuzuje zejména to, zda daná technická zařízení splňují bezpečnostní požadavky, inspektoři provádějí kontroly, prohlídky a zkoušky, prověřují odbornou způsobilost firem i jednotlivců, například revizních techniků. Inspekce také vydává oprávnění či osvědčení. Tyto činnosti vykonává za poplatky stanovené zákonem a příslušným nařízením vlády.