Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Před 14. hodinou se v úseku zastavil provoz regionální i dálkové dopravy. Přepravu cestujících podle Kavky zajišťují náhradní autobusy.
„Pracovníci při obhlídce objevili indicie, že by se mohlo jednat o krádež nebo úmyslné poškození,“ nastínil. Další vyšetřování má na starosti policie.
Problém nastal kvůli přerušení vodiče společného ukolejení – ten totiž trakční vedení napájí a zároveň jej „kotví“. Když došlo k jeho narušení, tak se konstrukce uvolnila, spadla a dráty po dotyku zkratovaly.
„Bohužel se jedná o hodně vytíženou trať,“ řekl Kavka s tím, že se okamžitě zahájily opravy. Přesto odstaňování následků potrvá až do večerních hodin. Hotovo by mohlo být kolem 20. nebo 21. hodiny. „Komplikace nastaly právě kvůli zkratu,“ vysvětlil mluvčí.
Podle webu Českých drah například některé rychlíky ukončí jízdu v Nelahozevsi, mezi Nelahozevsí a Kralupy nad Vltavou cestující využijí náhradní kyvadlovou autobusovou dopravu a z Kralup použijí osobní regionální vlaky.
Zastavení provozu se týká rovněž řady dálkových spojů, které jedou nejen do Ústí nad Labem, ale také například do Děčína či Chebu.
„Událost také vyšetřuje Policie ČR,“ sdělil Kavka. Správa železnic má informaci, že se jedná o „úmyslné jednání“.
Na několik hodin také stál v neděli provoz vlaků na trati mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Přerovsku. Policisté řešili krádež padesáti metrů kabelu na koridoru, která ohrozila projíždějící vlak. Regionální vlaky nahradily kvůli komplikacím v dopravě autobusy, dálkové vlaky po celé páteřní trase, která spojuje Ostravu s Prahou, nabíraly obrovské zpoždění.
Na místě policisté zadrželi trojici pachatelů. Nyní muži ve věku 22, 41 a 50 let čelí obvinění ze zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za což jim hrozí až šest let vězení. Nejstarší z nich už je ve vazbě.