Student v Ústí vyhrožoval, že vystřílí univerzitu. Zadržela ho policie

Policisté v pátek po poledni zadrželi studenta, který v areálu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem podle oznamovatelů mluvil o vystřílení vysoké školy a zmiňoval filozofickou fakultu. Upozornili na něj dva jeho spolužáci. Zbraň u sebe neměl, nikomu se nic nestalo.

„Krátce po 12. hodině se na Obvodní oddělení policie v Ústí nad Labem dostavili dva studenti vysoké školy, kteří oznámili, že jejich spolužák vyjadřuje sympatie k nedávné tragické události na filozofické fakultě a že má v úmyslu spáchat obdobný čin,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Na ústeckou univerzitu vyrazily prvosledové policejní hlídky, které studenta zadržely.

„Následnou prověrkou bylo zjištěno, že není držitelem zbrojního průkazu. V tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. V současné době probíhá jeho výslech a jsou prováděny veškeré nezbytné procesní úkony,“ dodala Hyšplerová s tím, že více informací policie sdělí po vyhodnocení dalších úkonů.

