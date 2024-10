Podle bundy našli ženu, která dala nemluvně do popelnice. Dítě je pod antibiotiky

„Operativně pátrací činností kriminalisté zjistili totožnost ženy, která měla novorozence do kontejneru odložit. V současné době je tato 19letá žena z Ústí nad Labem zadržena a probíhají další procesní úkony,“ uvedla policie na síti X.

„Tímto bychom chtěli poděkovat veřejnosti za cenné poznatky, které nám byly poskytnuty v souvislosti se zveřejněnými fotografiemi dámského oděvu,“ dodala policie s tím, že šlo o bundu, do níž bylo dítě zabalené. Mluvčí policie Kamil Marek ČTK řekl, že zatím nepadlo žádné obvinění.

Jak už vyšlo najevo v pondělí, novorozenec nalezený v neděli dopoledne v kontejneru na sídlišti Kamenný vrch v ústecké části Střekov je zdravý a dostal jméno Jáchym – prý podle policisty, který byl na místě nálezu jako jeden z prvních.

Miminko je umístěno v inkubátoru, který ho zahřívá, a byla mu nasazena antibiotika kvůli prostředí, v němž bylo nalezeno.

Obyvatelé sídliště se o vývoj případu zajímají. Obvykle považují své sousedy za poměrně slušné a fakt, že tu někdo hodil nemluvně do popelnice, je přinejmenším zaskočil.

„Upřímně bych to nečekal. Lidé na první dojem působí dobře, s některými se i známe,“ popsal zdejší mladík při venčení psa. Případ sleduje, stejně jako jeho rodina. „Když se ukázalo, že ten novorozenec žije, měl jsem z toho velkou radost,“ řekl s tím, že se o dobrou zprávu podělil i se sestrou. „Byla z toho hotová. Doma jsem z toho byli vyřízení, nechápali jsme, jak se něco takového může stát,“ doplnil.

Jako nepochopitelné pak vnímá hození dítěte do kontejneru i starosta Střekova Pavel Peterka (ANO). „Stalo se to na sídlišti Kamenný vrch, které beru jako místo relativně klidné. Myslím si, že je to selhání jedince, a jsem velmi rád, že to dítě to přežilo,“ uvedl.

13. října 2024

Podobně na věc nahlíží i seniorka vracející se domů z nákupu. „Řekněte mi, kdo to mohl udělat. Nechápu to,“ řekla. Ani ona nečekala, že na Kamenném vrchu může k něčemu takovému dojít. „Tady jsou celkem slušní lidé,“ podotkla s tím, že matka dítěte podle ní nemusela být ze sídliště. „Mohla ho tu jen odložit a odjet,“ zamýšlela se v úterý dopoledne.

S touto možností souhlasila i další seniorka. „V téhle době není problém přijet autem a zase odjet,“ uvedla.

Všichni oslovení si však přáli, aby policie člověka, který miminko hodil do popelnice, co nejdříve dopadla, i když někteří v to ještě těsně před nalezením mladé ženy příliš nevěřili.