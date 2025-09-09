Žena odložila miminko do kontejneru, našli ji podle bundy. Případ spěje k obžalobě

  16:25aktualizováno  16:25
Vyšetřovatel podal návrh na obžalobu ženy, která vloni odložila novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem. Dítě přežilo. Ženě hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo výjimečný trest.
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru novorozence. (13. října 2024) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Živého a zdravého novorozence našel člověk v kontejneru na sídlišti Kamenný vrch v ústecké části Střekov minulý rok v říjnu. Policie krátce na to zadržela tehdy devatenáctiletou ženu.

Ke zjištění její totožnosti a jejímu následnému vypátrání policistům pomohly poznatky svědků, které poskytli na základě fotografií dámské bundy zveřejněných policií. Do bundy bylo novorozeně zabalené.

Chlapec je zdravý a dostal jméno Jáchym, údajně podle policisty, který byl na místě nálezu jako jeden z prvních.

Dítě dostali do péče dočasní pěstouni. „Jde o profesionální pěstouny, kteří se o děti starají do doby, než se buď vrátí do rodiny, nebo než jdou do trvalé pěstounské péče či adopce,“ sdělila počátkem loňského listopadu Lenka Jaremová, vedoucí ústeckého Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který se případem zabýval.

13. října 2024

