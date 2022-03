V Česku už je přes 50 tisíc uprchlíků. Rakušan varuje před kšeftaři s vízy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Podle statistik policie máme přes 32 tisíc přihlášených lidí, co vyšli z Ukrajiny, udělili jsme 22 tisíc pobytových víz a celkem odhadujeme, že máme na území České republiky více než vice než 50 tisíc občanů Ukrajiny,“ uvedl Rakušan. Vzhledem k tomu, že pro ukrajinské muže ve věku 18 až 60 let je vyhlášená všeobecná mobilizace, „mezi těmi, kteří k nám přišli v této vyhrocené době jsou zejména maminky s dětmi,“ dodal ministr vnitra.

Rakušan také upozornil na šmelinářské mafie, které obchodují s nouzí a s vyděšením a pokoutně nabízejí víza a jiné produkty za poplatek. „Vízum je zdarma, je poskytované bezplatně,“ apeloval na ukrajinské občany. Prodej víz a jiných dokumentů je podle ministra trestní čin.

V Česku od pátku opět platí nouzový stav, který vláda vyhlásila kvůli efektivnější péči o uprchlíky z Ukrajiny. Nouzový stav má platit třicet dnů.

Podle vlády se však současný nouzový stav občanů České republiky nedotkne. Nouzový stav umožní krajům efektivně zapojit všechny lidské i materiální zdroje, uvedl Rakušan.

Požár jaderné elektrárny v Záporoží je pod kontrolou

Putin podle Rakušana porušil Ženevské konvence ve chvíli, kdy ruská vojska zaútočila na záporožskou jadernou elektrárnu. To v pátečních časných ranních hodinách dokonce způsobilo požár ve výcvikové budově. „K úniku radiace nedošlo, požár je uhašen a momentálně to nepředstavuje žádné riziko pro české občany“, uvedl ministr vnitra. Podle něho není panika na místě, neboť i šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová nepřipustila, že by bylo detekováno jakékoliv bezpečnostní riziko.

Podle ředitele elektrárny je radiační bezpečnost zajištěna a stav jaderných bloků kontrolují zaměstnanci.