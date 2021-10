Senát žádá nemocnici, aby podala zprávu o Zemanově stavu. Kdy tak učiní, není zřejmé

Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) řeší žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila o informace, zda je prezident Miloš Zeman schopen zastávat úřad, se vší zodpovědností a naléhavostí. V sobotu to uvedla to mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Nesdělila však, do kdy ÚVN odpoví.