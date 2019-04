Utíkala z NDR přes Československo, strávila rok a půl za mřížemi. Soud jí teď přiznal stakorunové odškodnění

PRAHA Okresní soud v Chebu ve středu rehabilitoval Krystinu Hauckovou, která byla v roce 1988 zadržena a několik dní vězněna na území Československa, když se přes něj pokoušela dostat z Německé demokratické republiky (NDR) do tehdejšího západního Německa.

Následně byla vydána zpět do NDR, kde pak ve vězení kvůli pokusu o nezákonné překročení hranic strávila 19 měsíců. Rehabilitace znamená pro ženu především morální satisfakci. Dostane i finanční odškodnění, pohybuje se ale v řádu stokorun, řekl ve středu novinářům její obhájce Lubomír Müller. Letos je to u chebského soudu třetí rehabilitovaný občan tehdejší NDR.

„Bylo rozhodnuto, že paní Krystina Hauck je účastna soudní rehabilitace na základě zákona 119 z roku 1990. Rozhodnutí je příznivé a nabylo právní moci, protože obě strany se vzdaly práva stížnosti, tedy jak obhajoba, tak státní zástupkyně,“ řekl Müller. Soud tak rozhodl stejně jako v březnu v případě Franka Metzinga a Michaela Kleinotha.

Krystina Haucková v roce 1988 jako osmnáctiletá chodila s mládencem, jehož rodině se podařilo z NDR do SRN přestěhovat. Chtěla svou lásku navštívit, a tak se v říjnu pokusila přes Československa do SRN dostat v kufru auta. Jenže byla zadržena příslušníky československé pasové kontroly v Chebu a ještě téhož dne skončila ve vyšetřovací vazbě v Plzni na Borech. Po týdnu byla přemístěna do pražské věznice v Ruzyni. Pak byla 4. listopadu 1988 z Československa vyhoštěna a předána bezpečnostním orgánům NDR. Z vězení se v NDR dostala až v den, kdy padla berlínská zeď.

Právě to, že Haucková nebyla souzena v Československu, ale až po vyhoštění za hranice, je důvodem, proč nebyla rehabilitována už v 90. letech. Takovým případem se totiž soud zabývá až na základě konkrétního podnětu. Případů, kdy poškození o rehabilitaci žádají, ale podle Müllera přibývá. České soudy by se v následujících měsících měly zabývat nejméně deseti dalšími.