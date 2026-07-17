Útočník i oběť pracovali v IKEM. Nemocnice reagovala na tragédii

Ve čtvrtek večer zasahovali policisté na ubytovně v pražských Kunraticích po útoku sekerou a nožem.
Podle informací iDNES.cz útočník nejprve napadl dva muže, následně se se sekerou rozeběhl proti přivolaným policistům. Ti proti němu použili služební zbraň. Muž i přes resuscitaci zemřel, stejně jako jedna z jeho obětí. Druhý napadený byl se závažným sečným poraněním převezen do nemocnice.
Podle dřívějších informací byli útočník, zavražděný i zraněný muž zaměstnanci IKEM, kde pracovali jako sanitáři.
„Do uzavření vyšetřování Policií ČR se nebudeme k okolnostem incidentu vyjadřovat. Právo na poskytování informací k tomuto případu si vyhradilo Městské státní zastupitelství,“ uvedla mluvčí IKEM Barbora Brunclíková.
Vedení nemocnice zároveň vyjádřilo soustrast pozůstalým a podporu zaměstnancům.
„Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým oběti tohoto útoku a podporu všem kolegům, kterých se tato tragédie dotkla. Sledujeme zotavování našeho zraněného kolegy a přejeme mu brzké uzdravení. Děkujeme Policii ČR a zdravotnické záchranné službě za rychlou a profesionální práci i našim zaměstnancům za pomoc. Pro všechny naše kolegy jsme zajistili psychosociální podporu,“ uvedlo vedení IKEM v čele s ředitelkou Romanou Benešovou.
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16. července 2026