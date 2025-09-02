Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

„Jak jsem ho flákl do toho ramene, tak se sklonil. Dál si to moc nepamatuju. Vím, že na mě skočili ti chlapi a on najednou zmizel. Myslel jsem si, že ten mítink bude dál pokračovat,“ popsal napadení předsedy hnutí ANO útočník Vladislav N.
Také na kameru ukázal, jakým způsobem Babiše berlí uhodil. „Tak jsem ustoupil bokem a takhle jsem ho vzal přes rameno,“ řekl. „To byl totální zkrat. Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ dodal.
Svědkyně: Jen ho prostě praštil
„Byl velmi klidný, jen ho prostě praštil,“ komentovala útok na šéfa hnutí ANO žena, která celý incident viděla.
„Točila jsem si záběry, jak pan Babiš veřejně lže .. a najednou se zjevil pán, který dvakrát udeřil Babiše holí,“ řekla žena.
Podle jejích slov lidé muže natlačili do davu a on spadl na další dva lidi také o francouzských holích a povalil je na zem. „Snažil se jim omluvit, ale ten dav ho tam začal lynčovat.“
Podle zdroje blízkého vyšetřování se Vladislav N. narodil v roce 1961. Žije sám v obci nedaleko Dobré na Frýdecko-Místecku, kde k útoku došlo. Není ženatý a v minulosti dvakrát neúspěšně kandidoval v komunálních volbách jako nezávislý kandidát.
Podle Vladislava N. se celá událost odehrála velmi rychle. „To byla dvouminutová záležitost. Vystoupil jsem z auta, přešel jsem silnici, šel jsem ke skupince starších seniorů,“ popisoval.
Útočníka podle vlastních slov nejvíce vyprovokovala Babišova reakce na dotaz na halu, kterou slíbil během svého vládního angažmá postavit pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.
„Co tady taháte za hlouposti a lži?“ ptal se podle útočníka Babiš na základě dotazu. „V té chvíli jsem se nemohl udržet, natáhl jsem se a normálně jsem mu flákl koncem té hole, protože to se nedá poslouchat, co ten člověk dokáže říct za nepravdy,“ řekl útočník.
Video z útoku koluje na sociálních sítích:
Vladislav N. také dodal, že nestojí na ničí straně a vadí mu i jiní politici. Největší problém ale vidí ve lžích. „Vadí mi, když někdo stále donekonečna lže,“ popsal. Na svém profilu na Facebooku se ale v příspěvcích opíral především do současné opozice.
Psal mimo jiné o potřebě znárodnit Agrofert, tedy koncern patřící právě Andreji Babišovi nebo o tom, že Česká republika je zatížena „estébáky a oživlými komunisty“. Sám na Facebooku sleduje několik politiků z TOP 09 nebo třeba oficiální profil ODS. Opřel se ale i do bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) v souvislosti s bitcoinovou kauzou.
Podle svých slov byl policií po útoku odvezen na výslech do Třince. Policie mu prý řekla, že „ho nevidí naposledy“. Podle policejní mluvčí se skutek vyšetřuje jako čin z výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.
Napadení Andreje Babiše mezitím odsoudil prezident Petr Pavel, předseda vlády Petr Fiala z ODS i ministr vnitra a šéf vládních Starostů Vít Rakušan či další politici napříč stranami.