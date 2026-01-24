Policisté zadrželi muže, který zaútočil sekerou na kancelář poslance Bartoše

Autor: ,
  12:58
Policisté v pátek večer zadrželi muže, který v Kutné hoře sekerou zaútočil na poslaneckou kancelář Ivana Bartoše. Muž rozbil prosklené dveře a výlohu. Hrozí mu až tříleté vězení.
Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil....

Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil. Rozbil dveře a výlohy. (23. ledna 2026) | foto: Facebook: Ivan Bartoš

Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil....
Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil....
V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana jako...
V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana volí...
10 fotografií

„Podezřelého muže, ročník narození 1990, zadrželi policisté ještě v pátek večer na Příbramsku, tedy jen několik hodin poté, co se jednání dopustil. Kutnohorští kriminalisté mu dnes sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci a výtržnictví. Hrozí mu až tříletý trest vězení,“ uvedli policisté na síti X.

O útoku informoval Ivan Bartoš v pátek na svých sociálních sítích. „Chci ale říct jedno – můžeme spolu nesouhlasit, můžete chtít po politicích něco úplně jiného než to, co s Piráty zastávám, a můžeme mít na spoustu věcí úplně jiný názor. To je v pořádku. Násilí ale názor není. Nikdy. A směrem k nikomu,“ uvedl Bartoš. Dodal, že politický nesouhlas, frustrace či hněv nejsou důvodem pro útoky, výhrůžky ani ničení cizího majetku.

Bartoš v příspěvku také připomněl vraždu britské labouristické poslankyně Jo Coxové, která zemřela v roce 2016 poté, co ji útočník pobodal a postřelil, a primátora Gdaňsku Pawla Adamowicze, kterého pobodal útočník během vystoupení na charitativní akci v roce 2019.

„I kvůli nim a jejich blízkým nemlčím. I kvůli nim je důležité říct, že podobné útoky nemají v naší společnosti místo. Politická debata má zůstávat v mezích zákona a slušnosti,“ dodal Bartoš.

Čeští politici čelili v minulosti útokům několikrát. Například loni v září udeřil premiéra Andreje Babiše (ANO) holí do hlavy čtyřiašedesátiletý Vladislav Nogol při předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku. Muž za útok dostal podmínku.

Vstoupit do diskuse

Marketér a komentátor Jakub Horák leží v nemocnici v kritickém stavu

Jakub Horák

Evropa nesmí spoléhat na pomoc USA, problémy musí řešit sama, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Wannsee 1942, laboratoř zla. Genocidu nepáchali jen fanatičtí esesáci

Vila ve Wannsee (na historickém snímku), kde proběhla v roce 1942 konference,...

Policisté zadrželi muže, který zaútočil sekerou na kancelář poslance Bartoše

Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil....

Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na sněmu s svého hnutí (24. ledna 2026)

Obří slalom ve Špindlu vede Hectorová, Shiffrinová čtvrtá. Druhé kolo bez Češek

Sara Hectorová na trati obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Biatlon ONLINE: Charvátová s Mikyskou se v Novém Městě snaží prorazit v singl mixu

Lucie Charvátová na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Komentář

„AI slop“ zapleveluje internet. Odpad generovaný umělou inteligencí vytlačuje kvalitu a zabíjí AI

Sloni a žirafy na Václavském náměstí. Příklad obrázku vytvořeného GPT Image 1:5...

Macinka škrtá pomoc školám na Ukrajině. Je mi z vás na zvracení, vzkázal Lipavský

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Další ostraha i školení. Radnice po střelbě v Chřibské posilují bezpečnost úřadů

Po dvou letech končí stavební práce na nové radnici Prahy 7. (7. 11. 2019)

Další trapas z Bílého domu. „Dobyvatelský“ snímek umístil Grónsko do Antarktidy

Bílý dům zveřejnil patrně umělou inteligencí (AI) vygenerovaný snímek...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.