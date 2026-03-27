Barbarský čin, zní z Kremlu po útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Autor:
  10:00
Útok na Ruské středisko vědy a kultury v Praze je podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové barbarským činem. Mluvčí to řekla agentuře TASS. Na budovu institutu ve čtvrtek večer kdosi podle jeho ředitele Igora Girenka hodil šest zápalných lahví, tři z nich explodovaly.
foto: Profimedia.cz

Policie uvedla, že po pachateli pátrá a že ho podezírá z trestného činu poškození cizí věci.

Podle Alexandra Broda, člena rady pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv při ruské prezidentské kanceláři, je útok výsledkem mnohaleté agresivní protiruské propagandy ze strany západních politiků a médií. „Podněcují obyvatele k nenávisti vůči všemu, co souvisí s Ruskem a se sovětskou minulostí,“ cituje Broda TASS.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničí Petra Macinku i ministra vnitra Lubomíra Metnara.

„Nelidská stvoření“

Ruské středisko vědy a kultury, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.

Ředitel RSVK Girenko řekl, že nevybuchly láhve mířící dovnitř do budovy. Okna, na které pachatelé mířili, patří knihovně institutu. Útočníka nebo útočníky označil za „nelidská stvoření“ a „teroristy“. Naplánování útoku podle něj není náhodné, na pátek se v RSVK chystaly závěrečné akce ke Dnům ruské kultury.

Girenko také poděkoval českým bezpečnostním složkám a hasičům, kteří na místo dorazili během několika minut.

„Nezdravá atmosféra“

Rusko si v minulosti na postoj Česka ve vztahu k středisku stěžovalo. Bývalý velvyslanec Ruska v Praze Alexandr Zmejevskij loni v květnu v rozhovoru pro list Izvestija uvedl, že kolem Ruského domu panuje „nezdravá atmosféra“.

Zmejevskij tehdy řekl, že v českých médiích se pravidelně objevují výzvy k uzavření Ruského domu, a do toho je terčem „chuligánských výpadů“ různých organizací i v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.

Loni v polovině dubna desítky lidí z podnětu iniciativy Hlas Ukrajiny protestovaly před Ruským domem proti šíření ruské kultury. Kritici upozorňují, že tyto instituce slouží jako nástroje k šíření ruské propagandy a dezinformací. Některé evropské země je nařídily uzavřít.

Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku.

