Akt zoufalství Ruska. Po útoku na kyjevský klášter nabádá Pavel k dalším sankcím

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  11:19aktualizováno  11:42
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Noční útoky na ukrajinské kulturní objekty včetně pravoslavného kláštera Kyjevskopečerská lávra odhalují podle prezidenta Petra Pavla čiré zoufalství a barbarství Ruska. Uvedl to v pondělí na síti X.
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Rusko podle něj cíleně ničí to, co nemůže nikdy mít. Pavel vyjádřil soustrast rodinám obětí a zároveň vyzval k podpoře Ukrajiny, včetně uvalení dalších sankcí na Rusko.

Kyjev a další oblasti Ukrajiny v noci na dnešek čelily rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku. Zásah utrpěl mimo jiné klášter zapsaný na seznam UNESCO, hořela střecha jeho Uspenského chrámu původně z 11. století. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok na klášter označil za jeden z dosud největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře, ministr zahraničí Andrij Sybiha označil ruského prezidenta Vladimira Putina za barbara.

Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi více než čtyři roky. Proslulý kyjevský klášter poškodila ruská vojska už na konci ledna.

Jinde v Kyjevě dnešní ruský útok způsobil rozsáhlé škody na Národním filmovém studiu Oleksandra Dovženka. V jednom z nejstarších filmových studií na Ukrajině vypukl požár, uvedla podle DPA ministryně kultury Teťjana Berežná. „Zničena byla největší a nejstarší sbírka kostýmů na Ukrajině,“ oznámila. Ve studiu bylo asi 100.000 kostýmů a tři miliony kusů oděvů.

„Toto jsou teroristické útoky a Rusko se za ně bude muset zodpovídat,“ řekla před dnešním jednáním ministrů zahraničí zemí EU v Lucemburku šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Právě ruská agrese proti Ukrajině má být jedním z témat dnešní schůzky. Očekává se, že ministři budou diskutovat o způsobech, jak zvýšit tlak na Rusko. Evropská komise přišla před pár dny s návrhem nového, 21. balíku sankcí.

Válka na Ukrajině

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