Na Kladensku pobodal mladík svého vrstevníka, zraněného do nemocnice dopravil vrtulník

  19:22aktualizováno  19:22
V rodinném domě v Chržíně na Kladensku pobodal čtyřiadvacetiletý muž svého vrstevníka. Zraněného mladíka dopravila záchranná služba letecky do nemocnice. Podezřelého policie na místě zadržela.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„O případu jsme dostali oznámení před půl čtvrtou odpoledne. V Chržíně jeden muž pobodal druhého,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

„Podezřelého jsme na místě zadrželi,“ dodala k události, která se stala v místní části Budihostice.

„Kriminalisté případ prověřují jako těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, je však možné, že to ještě překvalifikují,“ řekla Richterová s tím, že v blízké době budou policisté vyslýchat podezřelého i zraněného, až mu to zdravotní stav dovolí.

