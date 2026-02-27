O případu s nožem už redakce iDNES.cz informovala. Jednapadesátiletý agresor tehdy krátce před jedenáctou hodinou v noci pobíhal po ulici s nožem a vyhrožoval kolemjdoucím zabitím. K jejich zděšení navíc přispělo i to, že se tato událost stala jen tři dny poté, co byla ve městě pobodána taxikářka, která na následky zranění nakonec zemřela.
Proti pomatenému muži s nožem na ulici tehdy zakročil policista v civilu. Poté co výtržník strávil noc za mřížemi policejní cely, byl však propuštěn na svobodu.
Tím ale jeho výstupy neskončily. Strážníci kvůli němu zasahovali v následujících hodinách hned šestkrát.
„Dotyčný muž u nás má evidované události, kdy se opakovaně pokoušel dostat do bytu, ve kterém bydlel. Ten je však jeho otce a ten jej odmítal do bytu pustit,“ uvedl ředitel Městské policie Šumperk Martin Pelnář.
Agresor se do bytu dobýval lopatou, poté se pokoušel použít hasicí přístroj jako beranidlo a bouchal na sousedy.
„Kvůli podezření z výtržnictví jsme kvůli němu zasahovali opakovaně. V pondělí toto opět gradovalo, několikrát se vracel a domáhal se opět vstupu. V úterý ve čtyři ráno opět a my už naznali, že pro nás není cestou opět jej vykázat, aby se vrátil znovu,“ vylíčil Pelnář.
Strážníci proto ve spolupráci se záchrannou službou zařídili muži místo v psychiatrické léčebně.
„Má zjevně psychickou poruchu, ten dotyčný nekoná se zdravým rozumem. Podařil se nám tedy husarský kousek, protože lidé očekávali, že toto vyřešíme. Policie se také snaží, ale musí absolvovat daný postup, čekat na znalecký posudek. Pro nás byl veřejný zájem a pořádek na ulici primární, a tak jsme jednali přímo a konali v tomto duchu,“ vysvětlil ředitel motivaci strážníků.
Ti si ze zásahu odnesli těžké hlavy. „Strážníci s ním strávili osm hodin a říkali, že už měli pocit, že v léčebně zůstanou také, protože byl velmi zvláštní ve svém jednání,“ odlehčil Pelnář.