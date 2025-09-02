Útok na Babiše může mobilizovat nerozhodnuté voliče, shodují se odborníci

Podle politologa a politického marketéra Jana Kubáčka mohou obecně útoky na politiky pomoci dané straně ve volebních preferencích. „O procento nebo dvě tam posun být může. Nejzásadnější to je v tom aspektu, že to mobilizuje nikoliv přesvědčené voliče, ale váhavé. Na ně to působí opravdu negativně, nemají to rádi a vnímají to s odporem. Napadený je pro ně jednoznačná obět. Mají pak tendenci jít ho podpořit,“ vysvětlil Kubáček.
Voliči tím zároveň podle něj chtějí u voleb odmítnout způsob takového chování. „Jen musí platit, že dotyčný subjekt (strana či hnutí) to nesmí přepálit, a to ani sám napadený. Když to poté prezentuje kdekoliv a kdykoliv, tak to začne mít bumerangový účinek. Lidé totiž pak začnou dotyčného vnímat tak, že toho zneužívá a přepaluje to,“ komentoval dále politolog.
V tomto kontextu připomněl napadení Bohuslava Sobotky, který 5. května 2010, jako tehdejší místopředseda sociální demokracie, dostal na mítinku v Brně ránu pěstí do obličeje. Následně byl krátce hospitalizován a musel nosit na krku límec zpevňující páteř. Právě s ním se nechal nafotit na billboardy. „Potom se ukázalo, že je to v určitý moment už příliš,“ vysvětlil.
Konkurence může podle Kubáčka dopady na volební preference zmírnit například společným prohlášením a vyjádřením podpory napadenému. Podle politického marketéra a politologa například pondělní reakce koalice SPOLU a STAN byla správná.
„Udělali to dobře, lidsky. Je potřeba tohle razantně odmítnout. Podobné situace nahrávají pouze radikálům,“ zdůraznil Kubáček s tím, že koalice a Starostové správně reagovali i z pohledu politického marketingu. „Čím více by to prohlubovali, popírali, zlehčovali, tak tím více by se to obracelo proti nim,“ doplnil Kubáček.
„Kampaně asi trochu ztratí dynamiku“
Vedoucí Katedry politologie na Masarykově univerzitě v Brně Otto Eibl samotný dopad na volební preference považuje za sporný. Uznává však, že v dané chvíli bude pro koalici SPOLU, i kdyby nyní na pár dnů Babiš zmizel, těžké vést negativní kampaň proti jeho osobě. Především pak, pokud bude v rekonvalescenci.
„Kampaně asi trochu ztratí dynamiku. Možná to může mít mobilizační efekt v opozičním táboře. Najednou jim zranili lídra. To se může propsat do chování. Ale že by tam byly nějaké výrazné posuny, to se říci nedá. Určitě tam nebude žádný pokles dolů,“ doplnil Eibl.
Zároveň se shodl na tom, že útok může zvednout jistou vlnu sympatii či lítosti. „V opozičním táboře může přijít o pár lidí více k volbám. Především ti naštvanější jako důkaz toho, že druhá strana vede štvavou a násilnickou kampaň, a teď jim daná událost svým způsobem dala za pravdu. Mohou to tedy omílat, například Karel Havlíček to jel docela nahlas ve stylu ‚Říkali, že se to stane a už je to tady‘,“ dodal Eibl.
Vulgární útoky se přitom nevyhnuly ani premiérovi Petru Fialovi. Podle Kubáčka si někteří lidé mohou říci, že si za to politici mohou sami. „Ani třeba neschvalují daný útok, třeba poplivání premiéra nebo útok na Babiše, ale ukazuje se, jaký mají dlouhodobě názor na daného politika. Připomněl bych, že si své také zažil Mirek Topolánek,“ uvedl dále politický marketér.
„Pokud takováto situace přijde, tak potřebujeme, aby se neřešilo komu se to stalo, ale okamžitě by měla politická scéna měla jednotně vystoupit a odsoudit. Je to opravdu velké nebezpečí, že to začne vytvářet jakési podhoubí pro osamělé vlky,“ zdůraznil Kubáček.
„Veřejný prostor nám zhrubl“
Podle něj je to jednoznačný důsledek polarizace společnosti. „V minulosti jsme to tady neměli tak silně, ale dneska se často lidé nálepkují. Nevede se už debata, neargumentují. Dneska se lidé kastují,“ doplnil.
Útoky na politiky připomněl také Eibl z brněnské univerzity. „Například vejci to schytal Jiří Paroubek nebo Václav Klaus. To není ale systémová věc. Jsou to zkraty jednotlivců. Samozřejmě je to vždycky strašně vidět. Ano, teď ta doba přeje polarizaci a ve velkých uvozovkách také osamělým vlkům, který jsou tak frustrovaní, že vezmou spravedlnost do vlastních rukou. To byl ostatně i první český terorista Jaromír Balda,“ přiblížil.
Zároveň upozornil, že podobné věci se dít mohou i v budoucnu. Podle Eibla je to i důsledek sociálních sítí a informačního prostoru, ve kterém lidé žijí. Společnost si podle něj totiž zvykly na hrubost.
„Veřejný prostor nám zhrubl. Vytahování se a souboje s velkou mírou agrese se staly normou. Je to i tím, jak se politika stala představením, kdo je silnější a ustojí to, tak se to propisuje i do veřejného prostoru. Bohužel pak někteří jdou a vezmou spravedlnost do svých rukou,“ varoval Eibl.
„Emoce jsou důležité“
Politika se podle něj více a více podobná fotbalovým fanouškům, v tomhle případě chuligánům. „Máte svůj klub, za který se jdete porvat, záleží vám na výsledcích, ale do určité míry vám je jedno jestli tam úspěchy jsou nebo ne, jdete je podpořit. Tohle je podobné,“ komentoval Eibl.
Kubáček poté uvedl, že pokud nyní politici neuberou emocí, tak se útoky mohou opakovat. „Politická situace je opravdu vypjatá a často přepálená. Už to vůbec neodpovídá realitě. Obávám se, že se plně šlape na emoce. Obávám se, že tady může být někdo, kdo bude mít touhu být následovatelem,“ dodal Kubáček.
Eibl však podotkl, že se nedá čekat, že by politici zatáhli za ruční brzdu a snížili rychlost. „Emoce jsou důležité, a to pro mobilizaci i finální rozhodnutí. Nečekám, že by gradovalo násilí, zvlášť v kontextu toho, že Andrej Babiš byl napadený. Takže z jedné ani druhé strany nečekám nějaké špičkování. Bude to ale emotivnější. Bude to drsný, ale nečekal bych více útoků. Tedy doufám, že nepřijdou,“ doplnil.