Útvar sv. Zdislavy. Za záchranu lebky ocení arcibiskup policii čestným titulem

Autor:
  17:19aktualizováno  17:19
Mimořádné nasazení českolipské policie při záchraně odcizené relikvie sv. Zdislavy ocení pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl udělením čestného titulu Útvar sv. Zdislavy. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky 12. května a zalil ji do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyprostili. Policie vrátí relikvii církvi při sobotní Zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý kvůli bohoslužbě. | foto: Jan Pešek, MF DNES

Čestný titul udělí arcibiskup při té příležitosti Územnímu odboru Česká Lípa Policie České republiky vedenému ředitelem Petrem Rajtem, sdělil ve čtvrtek mluvčí litoměřické diecéze Jiří Nývlt.

Při sobotní Zdislavské pouti bude mít také veřejnost zřejmě naposledy možnost zachráněnou lebku světice vidět, vystavena bude z bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy za přísných bezpečnostních opatření. Pak ji uschovají do trezoru a později uloží do Zdislavina hrobu v kryptě.

Svatá Zdislava je patronkou litoměřické diecéze a Libereckého kraje, její památku slaví římskokatolická církev 30. května. Světice bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995.

Lebka se vrátí do baziliky, říká představený a dominikánský děkan Pavel Maria Mayer. (17. května 2026)
Lebka sv. Zdislavy byla v bazilice vystavena skoro 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem. Právě odtud ji zloděj v úterý 12. května před večerní bohoslužbou ukradl, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté.

Policie muže dopadla o dva dny později, relikvii zalil do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky.

KRIMI

