Končí umělé nadhodnocování příjmů, řekla Schillerová. Nová EET bude v roce 2027

„Končí umělé nadhodnocování příjmů,“ řekla po uvedení do čela ministerstva financí Schillerová. Řekla, že její prioritou je boj s šedou ekonomikou a daňovými úniky.
Nová podoba EET podle ní začne platit v roce 2027. Bez povinnosti tisknout účtenku.
Následovat budou ministr školství Robert Plaga, ministr kultury Oto Klempíř a ministr zahraničí Petr Macinka.
Zhruba hodinu po poledni se úřadu ujme ministr obrany Jaromír Zůna a po něm ministr vnitra Lubomír Metnar.
Pak Babiš zamíří na ministerstvo průmyslu a obchodu, kam se vrátí první místopředseda ANO Karel Havlíček, odtud na dopravu, kterou povede Ivan Bednárik a na ministerstvo zemědělství, v jehož čele bude Martin Šebestyán.
Macinka pak bude uveden i do funkce pověřeného ministra životního prostředí. Na post původně Motoristé navrhli Filipa Turka, oficiálně ale navržen nebyl. Prezident Petr Pavel ho odmítl jmenovat.
Jako další se svých ministerstev ujmou ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Jako poslední bude uveden ministr bez portfeje Boris Šťastný.