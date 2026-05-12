Úplatky, padělání lékařských zpráv. Policie zasahuje v ÚVN, zadržela 11 lidí

  11:22aktualizováno  11:41
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Pro redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie zadržela v nemocnici a na dalších místech celkem 11 lidí, podezírá je z podvodu, přijímání úplatků nebo padělání lékařských zpráv.

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které má v této věci vyhrazeno podávání informací z trestního řízení,“ řekl Ibehej.

Podle informací webu Odkryto.cz a iDNES.cz policisté zadrželi jednoho z primářů nemocnice. Vyšetřování se má týkat falšování zdravotních posudků.

„Můžeme potvrdit, že probíhá zásah, vyšetřování je na počátku, a proto nebudeme zatím blíže specifikovat trestný čin, kterého se týká,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Státní zástupce Richard Petrásek uvedl, že policie zadržela v Ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech celkem 11 lidí.

„Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie České republiky, pod dozorem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6, provádí úkony trestního řízení v Ústřední vojenské nemocnici Praha a na dalších místech ve věci podezření ze spáchání trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, přečinu podplacení a přijetí úplatku a zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti a zločinu podvodu,“ sdělil Petrásek.

„S ohledem na probíhající trestní řízení nebudou v této fázi poskytovány další informace,“ doplnil.

Mluvčí nemocnice Andrea Štorchová se k případu zatím odmítla vyjádřit.

