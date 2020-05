Uvolnění na vysokých školách umožnilo studentům hlavně práci v laboratoři. Univerzity počítají s distanční výukou

Praha Vysoké školy představují pověstnou „první vlaštovku“, která je předzvěstí uvolňování poměrů v českém školství. Od pondělí otevřely své brány pro všechny studenty, nejen pro ty z posledních ročníků. Mnoho studentů však jimi zatím neprochází.

Zaprvé proto, že se na novinku vysoké školy ještě nestihly připravit, a za druhé proto, že vládní opatření jsou velmi přísná. Kromě podepsaného čestného prohlášení o „absenci příznaků virového infekčního onemocnění“ si příchozí student musí vydezinfikovat ruce a na jednom místě se nesmí setkat s více než čtyřmi dalšími lidmi.

Především u humanitních oborů výuka i zkoušky stále probíhají téměř výhradně online a pravděpodobně to tak zůstane až do konce tohoto školního roku. „Na Masarykově univerzitě bude až do konce semestru preferovaná distanční online výuka a zkoušení. Vycházíme přitom i ze situace na prestižních zahraničních univerzitách, které také přešly na distanční formy výuky a plnění studijních povinností až do konce tohoto semestru,“ informovala server Lidovky.cz mluvčí Tereza Fojtová.

Možnost přijít do školy tak má smysl pouze pro praktickou výuku, například v laboratořích. Na Technické univerzitě v Liberci (TUL) mohou studenti kvůli dokončování svých bakalářských a diplomových prací do „laborky“ už od minulého týdne. „K uvolnění došlo nečekaně rychle, prakticky ze dne na den, ale jsem za to rád. To, že jsem nemohl měsíc a půl do laboratoře, mě totiž v rámci praktické výuky hodně omezilo. Výuka sice probíhala formou videopřednášek, na videu jsme měli nahrané i samotné experimenty a ukázky. Měření a laboratorních úloh ale máme v každém předmětu hned několik a ty nebylo možné dělat na dálku,“ popsal serveru Lidovky.cz student oboru technologie plastů a kompozitů Jan Novák.

V laboratořích TUL dokončuje svoji bakalářskou práci i jeho kolega studující obor strojní inženýrství Milan Pekárek. Přiznává, že po dobu zavření školy byl ve stresu. „Pracoval jsem aspoň na teoretické části. Myslel jsem si, že se do laboratoře nedostanu možná ani během května. Zákaz ukončili dřív, než jsem čekal, takže mám ještě čas na dodělání měření a uzavření práce,“ řekl.

„Jsem tady, protože musím dokončit diplomovou práci týkající se zdroje kvantově provázaných fotonů v laboratoři kvantové optiky,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz důvod své přítomnosti na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) student oboru Optika a optoelektronika Michal Neset.

Nicméně mnoho kolegů ve škole nepotkal. „Studenti využívají možnosti výuky v laboratořích pozvolna, praktická a laboratorní cvičení si organizují jednotlivé katedry. Pracovištím by výrazně pomohlo uvolnění opatření vlády tak, aby v laboratoři mohlo současně pracovat až deset studentů,“ řekl serveru Lidovky.cz proděkan pro studijní záležitosti UPOL Jan Říha.

V to doufá také rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima. „Lze očekávat, že v řádu dnů může dojít ze strany vlády k dalšímu rozvolnění opatření, jež budou směřovat k navýšení počtu studentů, kteří se budou moci současně účastnit na výuce. Předběžně lze uvažovat o počtu 10 studentů na výuce, respektive 20 studentů na klinické, laboratorní a praktické výuce,“ napsal svým kolegům na UK v pátek 24. dubna.

„Do doby výraznějšího uvolnění nelze počítat s obnovou klasické výuky, kvitujeme alespoň možnost skládání zkoušek individuálního charakteru,“ doplnil mluvčí UK Václav Hájek.

V praxi se ukazuje, že vláda má o „rozvolňování“ poněkud jiné představy než vysoké školy. Kromě navýšení počtu lidí na jednom místě by školy ocenily zejména určitou míru jistoty. „Horší než samotná omezení, kterým jsme se na Masarykově univerzitě dokázali relativně rychle přizpůsobit, je nejistota, kdy čelíme nečekaným a nepředvídatelným rozhodnutím,“ konstatovala Fojtová.

Podle děkana Přírodovědecké fakulty UPOL Martina Kubaly se také jejich univerzita musí potýkat s chaotičností různých nařízení. „Vláda nějaké úpravy oznamuje prakticky každý den a přestává být jasné, co vlastně platí a jak dlouho to platit bude. Při omezení výuky do pěti lidí se sice některé předměty odučit dají a pomůže to zejména studentům, kteří musí v laboratořích dodělávat experimenty pro své kvalifikační práce, ale s hlavními kurzy pro velký počet studentů je stále problém,“ sdělil.

„Hromadná přímá výuka je stále možná jen online,“ řekl serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí TUL Radek Pirkl s tím, že povolený počet nejvýše pěti studentů a vyučujících na jednom místě znamená „dost restriktivní opatření“.

Uzavřená Univerzita Hradec Králové.

V další uvolnění doufá i Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze. „Pokud by se maximální počet společně přítomných osob zvýšil na 10 až 15, tak by se ve větší míře otevřely možnosti kontaktního zkoušení a testování. Zároveň by mohly zcela bez omezení proběhnout prezenční formou státní závěrečné zkoušky,“ sdělila mluvčí ČZU Karla Mráčková. Dodala, že výuka probíhá distanční formou, mohou probíhat individuální praxe a pokud dojde k dalšímu „rozvolnění“, tak i některé exkurze a terénní cvičení.

Podle posledního harmonogramu ministerstva školství se splní přání vysokých škol ohledně zvýšení počtu studentů, kteří se budou moci vzdělávat na jednom místě, 11. května. Od tohoto dne se jich bude moci místo dosavadních pěti sejít až 15 s tím, že toto omezení se nevztahuje na „klinickou a praktickou výuku a praxi“.