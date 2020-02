Uvolněný post šéfa NÚKIB přivábil devět zájemců. Musí mít bezpečnostní prověrku a manažerské zkušenosti

Do pátečního poledne měli zájemci o funkci ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zaslat svoji kandidaturu na Úřad vlády. Podle informací LN tak učinilo devět lidí.

Jde přitom o jedno z nejvíce „sexy“ postů v rámci státní správy, které jsou aktuálně k mání. A to především kvůli prestiži a pozornosti, který si NÚKIB vysloužil za varování z prosince 2018.



Tehdy úřad upozornil, že technologie čínských společností Huawei a ZTE mohou v sobě obnášet nemalá rizika. A to díky čínským zákonům, které nutí občany spolupracovat s bezpečnostními složkami režimu.

O vítězi výběrového řízení rozhodne sedmičlenná komise. Kromě trojice šéfů tajných služeb (BIS, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství) se na výběru finalisty bude podílet vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimíra Dzurilla, náměstek ministra vnitra Jiří Nováček a dva zástupci opozice. Jmenovitě předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) a IT analytik Patrik Zandl (za Piráty).

Ideální kandidát musí splňovat mnoho požadavků včetně magisterského titulu a bezúhonnosti. Za posledních patnáct let musel alespoň třetinu času strávit v řídící funkci. Žadatel musí mít také bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné s tím ale, že nejpozději před jmenováním bude mít zažádáno o prověrku přísně tajné. Musí také prokázat čisté lustrační osvědčení. Vítěz tendru se může těšit na tabulkový plat v 16. platové třídě ve výši 53 tisíc korun a řadu odměn a bonusů. Do funkce ředitele NÚKIB by měl být jmenován 1. dubna.

Osudné varování

V současnosti NÚKIB, který oficiálně sídlí v Brně, řídí statutární náměstek ředitele Jaroslav Šmíd. Je pověřen řízením instituce od loňského prosince, kdy vláda jednomyslně odvolala někdejšího ředitele Dušana Navrátila. Podle premiéra Andreje Babiše neplnil NÚKIB svoji roli a jeho šéf podle něj neměl potřebnou odbornost.

„Já se domnívám, že plníme svou roli. My máme především za úkol ochranu kritické informační infrastruktury před kybernetickými útoky. Ať už aktivně, kdy zasahujeme v takových případech, jako byla benešovská nemocnice. Ale zejména prevencí. Prioritní je odolávat kybernetickým útokům,“ řekl v prosinci Radiožurnál Navrátil.

Neoficiálně se v bezpečnostní komunitě hovoří o tom, že si Navrátil nevyjednal dostatečnou podporu, než v prosinci 2018 vydal klíčové varování před Huawei. To se týkalo rizik při využití čínských technologií v kritické infrastruktuře státu a při budování sítě 5G. To okamžitě vyvolalo ostrou kritiku. A to jak od společnosti Huawei tak i od čínského velvyslance v Praze. Ozval se i Hrad, který se netají snahou o co nejintenzivnější vztahy s Pekingem. Loni v lednu na adresu bývalého ředitele NÚKIB Dušana Navrátila prohlásil prezident Miloš Zeman: „Aniž by měli důkazy, ohrozili naši pozici a naše ekonomické zájmy v Číně.“

Naopak spojenci v NATO – především USA – opakovaně vyzdvihli způsob, kterým k varování NÚKIB přistoupil. O tématu kyberbezpečnosti spolu hovořili premiér Babiš s Donaldem Trumpem v Bílé domě během loňské březnové návštěvy USA.

Nového ředitele tak čeká sice prestižní, ale také mimořádně vratký post, v němž není nouze o protivníky.