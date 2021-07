‚Už ji nechce skoro nikdo.‘ Česko se chystá darovat dodávku vakcín od AstraZeneky

Praha Dodávky se zpožďovaly a zdaleka jich nepřicházelo tolik, co mělo. Pak se objevily další problémy. Vakcínu od AstraZeneky od počátku provázela špatná pověst. Teď, když je vakcín dost, s ní stát už nepočítá. Dávky, které si objednal, chce darovat. Vláda o tom rozhodne na příštím jednání.

„Pro první dávky už je AstraZeneca prakticky mrtvá, fakticky už ji nechce skoro nikdo,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Problém bývá i u akceptování dávek druhých, i když sám Šonka, který ordinuje v Přešticích na Plzeňsku, takový problém nemá.

„Někdy se lidé ptají, potřebují to vysvětlit a když s nimi o tom mluvíte, akceptují to. Ale jsou kolegové, u kterých pacienti druhou dávku Astry odmítají. Zatím si ale nemyslím, že by to bylo až tak masivně. Může to být také jinak v různých regionech,“ udává Šonka.

Poletí už červencové dávky

Faktory, proč lidé britskou vakcínu nechtějí, jsou zejména dva. Prvním jsou informace o nežádoucích účincích, které vakcíně de facto zničily pověst. Druhým je příliš dlouhý interval mezi první a druhou dávkou. Ten je dvanáct týdnů. Pokud tak někdo přišel na první dávku v květnu, druhou by dostal až v srpnu, tedy až na konci prázdnin, kdy lidé nejčastěji jezdí na dovolenou.

Roli nicméně sehrává také to, že u vakcíny z Oxfordu existuje doporučení, že by se měla podávat jen lidem nad šedesát let. Podobný osud ostatně stihl i jedinou jednodávkovou vakcínu od Johnsonu & Johnson.

Situace je navíc odlišná od letošního dubna, kdy se premiér Andrej Babiš (ANO) oháněl, aby vyprosil dávky od jiných států. Na očkování už se zdaleka nestojí fronty, spíš naopak. Stát ponouká mladé v kampani, slibuje slosování o výhry, tou hlavní je iPhone, jehož cena rozhodně nepatří k těm nízkým.

Kvůli tomu všemu nyní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) hovoří o darování AstraZeneky nějaké mimo evropské zemi. Jak Vojtěch nastínil serveru iRozhlas.cz, na aplikace druhých dávek máme dostatek vakcín a s tím, že by se oxfordským sérem očkovali noví zájemci, se nepočítá.

Přesto, že lidé vakcínu od Astry nyní odmítají, očkovalo se jí víc dávek než vakcínou od Moderny. Byť je pravda, že rozdíl není tak velký. Zatímco Moderny se podalo 762 a půl tisíce dávek, u Astry je to 777 a půl tisíce. Podle Šonky totiž v době, kdy bylo vakcín nedostatek, měli lidé zájem i o Astru. Odmítají ji až od května či června.

Vojtěch nastínil, že červencová dodávka z Británie by mohla být přesměrovaná napřímo do vybrané země. V červnu přišlo de Česka čtvrt milionu dávek, tento měsíc by to mohlo být podobně.

Lepší kombinace než nic

V současnosti se debatuje o tom, že by bylo možné jednotlivé vakcíny kombinovat. Částečně to lze už nyní, ale jen za předpokladu, že má první dávka závažné nežádoucí účinky, podle Šonky například trombózu. Tehdy může být druhá dávka podána od jiné společnosti.

„Předpokládám ale, že se to změní, podle všeho vše směřuje ke kombinaci vakcín. Nicméně, pokud lidé tolerovali vakcínu už při první dávce, není důvod nenechat si dát druhou,“ uvádí Šonka.

Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka se počítá s kombinováním vakcín u přeočkování. Tam se bude stát spoléhat patrně především na dodávky Pfizeru.

Pokud je to ale možné, je podle Chlíbka lepší podat první i druhou dávku stejné vakcíny a neexperimentovat. Pokud by se ale někdo kvůli horší reakci po první injekci bál a zvažoval, že na druhou nepůjde, pak je lepší zvolit na druhou dávku alternativu.