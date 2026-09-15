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Už nikdy smrt nevinného dítěte. Poslanci jednali o petici kvůli vraždě tříleté Viktorky

  17:26aktualizováno  17:30
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Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte. (25. března...

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte. (25. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti (10. září 2026)
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Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
Šéfka mandátového a imunitního výboru za hnutí ANO Helena Válková před jednáním...
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Případ tříleté Viktorky, kterou zabil její otec, zaměstnal poslance petičního výboru Sněmovny. Na veřejném slyšení, které začalo minutou ticha, projednali petici Už nikdy smrt nevinného dítěte. „Jednoznačná varování byla ignorována: násilná kriminální minulost a diagnostikovaná paranoidní schizofrenie u otce, závažné dlouhodobé zneužívání návykových látek u obou rodičů,“ píše se v ní.

„Orgán sociálně-právní ochrany dětí i znalkyně přes tato rizika péči rodičů nepochopitelně doporučily. Ani soud na takto závažné patologické faktory rodičů nebral zřetel a bezbranné, lehce zranitelné tříleté dítě neochránil? Kde zůstala ochrana a právo na bezpečí garantované Úmluvou o právech dítěte?“ ptají se autorky petice.

Hana Martinková Bojková, Gabriela Pošmourná a Miroslava Jurenková upozorňují, že systém, který má chránit děti, selhává.

„Malé Viktorce dnes již nikdo nepomůže. Kolik dětí je ale právě teď ohroženo? Co se ještě musí stát, aby zákonodárci změnili zákon tak, aby děti chránil? Podpořte urychlenou změnu opatrovnické legislativy,“ uvádí výzva poslancům a senátorům.

„Chtěla bych poděkovat autorkám petice, že se jim podařilo to téma nasvítit,“ řekla poslankyně STAN Julie Smejkalová.

Když jsem si ji četla, byla jsem dojatá, řekla k petici Válková

„Petici zatím podepsalo kolem pěti tisíc lidí,“ uvedla při jednání výboru exministryně spravedlnosti Helena Válková. „Když jsem si ji četla, byla jsem dojatá,“ řekla k petici.

Otec, který měl dlouhodobě problém se závislostí na drogách i s psychickým onemocněním, Viktorku brutálně usmrtil letos v březnu.

Podle nového znaleckého posudku se přivedl užitím drogy do stavu, kdy nevěděl, co dělá, ani se nedokázal ovládat.

Nově mu tak hrozí tři až deset let vězení. Za vraždu nezletilého dítěte by mu hrozilo až 20 let, případně výjimečný trest.

Ministerstvo spravedlnosti prověřuje znalecký posudek, kvůli kterému policie překvalifikovala případ usmrcení tříleté Viktorie jejím otcem.

Soudkyně rozhodla, aniž by si zjistila všechny informace, prohlásil ministr

Na jednání výboru pro lidská práva a petice přišel i ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejce.

„Soudkyně rozhodla, aniž by si zjistila všechny informace. Podal jsem kárnou žalobu,“ prohlásil před poslanci ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.

„Že nakonec byla tato vražda překvalifikována na opilství a místo doživotí pachateli hrozí maximálně deset let, nemusí být definitivní. Věřím, že možná i na základě zkoumání znaleckých posudků, o které je opřena nepříčetnost, dojde ke změně,“ řekl Tejc v rozhovoru pro iDNES.cz.

Tejc se obrátil i na Juchelku kvůli OSPOD

Uvedl, že se obrátil i na ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku kvůli počínání orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Poslanci petičního výboru jednomyslně přijali usnesení, že žádají ministerstvo práce a sociálních věcí, aby připravilo systémové změny v sociálně-právní ochraně dětí.

„Věřím, že opatrovnická novela může být projednána rychle a může začít platit v polovině příštího roku, když ne, tak v roce 2028,“ prohlásil při veřejném projednávání petice ministr Tejce.

„Všechno je o lidech. Nemělo by to skončit dehonestování lidí, kteří pracují pro OSPOD,“ řekla poslankyně Renata Oulehlová.

„Tento i další případy, kdy pachatelé závažných činů odcházejí od soudů – v uvozovkách – s bagatelními tresty proti tomu, jaké by jim hrozily, jen proto, že se sami uvedou do stavu nepříčetnosti drogami či alkoholem, nepovažuji za dále tolerovatelné. Připravil jsem návrh zákona, podle kterého v takových případech nebude možné, aby pachatel odcházel s menším trestem než v případě, že by jej spáchal střízlivý,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz ministr spravedlnosti.

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