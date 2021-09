Už od dveří mi někteří lidé hlásí svou diagnózu, říká lékařka. Nejčastěji jde o kožní onemocnění

Lidovky.cz: Pociťujete, že se Češi čím dál více upínají k samoléčbě a samodiagnóze?

Ano, je to trend posledních let. Smartphone s internetovým připojením má už takřka každý a není nic jednoduššího, než otevřít vyhledávač a zkusit do něj zadat několik klíčových slov. Vyhledávač vám vždy nabídne nepřeberné množství článků, tipů, a záleží jen na dotyčném, který zdroj vyhodnotí jako věrohodný a ztotožní se s ním.