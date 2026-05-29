Metoděj Jílek získal na letošních Zimních olympijských hrách zlatou medaili v rychlobruslení na 10 tisíc metrů a stříbrnou na poloviční trati.
Nyní premiér Andrej Babiš zveřejnil video, ve kterém odpovídá na dotaz, kdy právě olympijskému vítězi postaví halu s oválem, která v Česku dlouhodobě chybí. Téma se ostatně řešilo už při minulých úspěších trojnásobné olympijské vítězky Martiny Sáblíkové. O hale pro ni mluvil současný premiér před mnoha lety. Tehdy rychlobruslařskou halu plánoval vybudovat v Novém Městě na Moravě, dodnes se tak nestalo. Nyní však Babiš tajemně naznačil změnu.
„Víte, že jsem urputný a mám rád výzvy. Ti všichni, kteří se mi vysmívali, tak jim zase sklapne. Nebojte,“ řekl dále v krátkém videu premiér. „Mám tu DNA, horolezecký gen. Jsem urputné hovado a dám to,“ uzavřel.
Sportovcům a jejich příznivcům tak nyní nezbývá nic jiného, než čekat, jak se situace dále vyvine.