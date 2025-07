Sněmovna může být rozbitá víc než kdy dřív. Reálnou šanci na křesla má 14 stran

A to díky tomu, že za SPD mají šanci získat křesla zástupci čtyř stran a za hnutí Stačilo! také čtyř. Piráti k sobě na kandidátky vzali Zelené.

Po volbách v roce 2021 sestavil předseda Petr Fiala pětikoalici. Podle jedné z možných variant volebního výsledku by se přitom na sestavování parlamentní většiny mohlo podílet dokonce devět stran. To v případě, kdyby se favorit předvolebních průzkumů, hnutí ANO Andreje Babiše, musel domlouvat s SPD a se Stačilo!.

Za hnutí SPD Tomia Okamury kandidují s reálnou šancí na zisk křesel členové strany PRO, Svobodných a Trikolory. Za Stačilo! kromě komunistů a sociálních demokratů i zástupci České strany národně sociální (ČSNS) a Spojených demokratů – Sdružení nezávislých (SD-SN).

Devět různých uskupení se dostalo do Sněmovny v roce 2017, což je rekordní počet od vzniku samostatné České republiky.

Klíčové souboje se odehrají ve čtyřech krajích

Klíčové souboje pro strany a hnutí se odehrají především ve čtyřech největších krajích, kde se rozděluje nejvíce křesel – Středočeský kraj má nyní 26 poslanců, Praha a Jihomoravský kraj 23, Moravskoslezský kraj pak 22 poslanců. Naopak nejméně Liberecký kraj (osm) a Karlovarský (pět). Zástupci čtyř největších krajů tedy obsadí téměř polovinu Sněmovny.

Ve Středočeském kraji se utkají exministr školství Robert Plaga (ANO), ministr dopravy Martin Kupka (SPOLU), ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan), bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš, lídr SPD Tomio Okamura, za Stačilo! Jana Bobošíková a za Motoristy sobě europoslanec Filip Turek.

V Praze hnutí ANO vede do voleb exministr Karel Havlíček, koalici SPOLU ministryně obrany Jana Černochová, STAN náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, SPD ekonomka Markéta Šichtařová, Piráty šéf strany a náměstek primátora Zdeněk Hřib, Stačilo! šéfka sociální demokracie Jana Maláčová a Motoristy sobě exposlanec Boris Šťastný.

Na jižní Moravě se utkají šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, za SPOLU premiér Petr Fiala, poslanec STAN Josef Flek, za SPD ekonom Miroslav Ševčík, za Piráty Michal Švagerka, předseda hnutí Stačilo!, bloger Daniel Sterzik a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

V Moravskoslezském kraji se střetnou předseda ANO Andrej Babiš, za SPOLU ministr financí Zbyněk Stanjura, místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová, za SPD předseda PRO Jindřich Rajchl, Pirát Lukáš Černohorský, za Stačilo! šéfka komunistů Kateřina Konečná a za Motoristy sobě Matěj Gregor.

V průzkumech má ANO podporu nad 30 procent

Průzkumy dlouhodobě naznačují, že ANO má podporu necelé třetiny voličů. Jeho hlavní soupeř, koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pětiny voličů, kolem 20 procent. S odstupem následují STAN a SPD, které v průzkumech oscilují kolem 12 procent. Pod deseti procenty, ale nad pětiprocentní hranicí, jsou Piráti a Stačilo!

Pod pětiprocentní hranicí se pohybují Motoristé sobě a Přísaha.

Podle zatím posledního zveřejněného průzkumu STEM pro CNN Prima News by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,9 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,2 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a Stačilo!

Do minulých sněmovních voleb před čtyřmi lety se přihlásilo 22 uskupení.

Krajské úřady a pražský magistrát zkontrolují, zda strany a hnutí splnily všechny náležitosti požadované zákonem. Bezchybné kandidátky zaregistrují v pátek 15. srpna.

Volby do Sněmovny, které rozhodnou i o nové vládě, se uskuteční 3. a 4. října.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby