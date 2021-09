Dálnice D1 opět není v pořádku. Už opravený úsek se znovu zavře kvůli špatnému betonu

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl uvedl, že D1 se zavře příští pátek 17. září zhruba na dva týdny a to mezi 65. a 66. kilometrem ve směru na Prahu.

„Závada byla způsobena tím, že na čerstvě položenou betonovou vrstvu příliš brzy najel takzvaný vymetač, který pomocí kartáčů zdrsňuje povrch uhlazeného betonu,“ řekl iDNES.cz Rýdl.



Nápravu zajistí na vlastní náklady dodavatel prací, firma Eurovia, která bude muset úsek 130 metrů dálnice kompletně vybourat až na spodní vrstvu a položit nový beton. Její vyjádření redakce zjišťuje.

Daný úsek, který byl uveden do provozu před rokem, neprošel kontrolou kvality ŘSD.



„V povrchu vozovky byly zjištěny trhliny. Sahají do hloubky zhruba dvou centimetrů v rychlém pruhu, v pomalém pruhu jsme se dostali až do hloubky tří centimetrů,“ řekl ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý. Podle něj by hrozil rozpad vozovky. „Pravděpodobnou příčinou je technologická nekázeň, kdy došlo k rozdílné konzistenci ve spodní a horní vrstvě krytu,“ řekl Hlavatý.

Provoz směrem k metropoli bude sveden do protisměru. Rýdl dodal, že opravu stihnou do plánovaného konce modernizace celé dálnice na přelomu září a října.

Závada v nově opraveném úseku D1 se rovněž projevila v červnu na Benešovsku. Beton popraskal na 49. kilometru ve směru na Brno. ŘSD informovala o tom, že Metrostav závadu opraví na vlastní náklady v rámci záruční lhůty. Popraskanou dálnici řešili silničáři také u Olomouce.