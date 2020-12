Do hor vyrazily tisíce lidí, kvůli zavřeným vlekům hlavně sáňkují. Na Klínovec lyžaři vyjíždějí auty

České hory a lyžařské areály zaplnily navzdory zavřeným vlekům, lanovkám a hotelům tisíce lidí. Sjezdovky využívají hlavně k sáňkování a bobování. Některým provozovatelům to vadí, protože se tím ničí sníh. Lidé také chodí na pěší túry, běžky nebo do hor vyrážejí na skialpech. Například na Šumavě řada turistů nedodržuje zákazy vjezdu do národního parku, zjistila ČTK.

Do lyžařského areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku přijelo dnes více lidí než za běžného provozu. Bobovat mohou na 170 metrů dlouhé sjezdovce pod hotelem, hlavní sjezdovku hlídá ostraha. „Sníh je drahý, nechceme si ho nechat rozšlapat,“ řekl ředitel areálu Jaroslav Krejčí. Podle něj bylo během oficiálního provozu možné hlídat dodržování všech opatření, lidé dodržovali rozestupy, nosili roušky. „Tady teď je shluk lidí, nikdo nemá roušku,“ dodal.

V největším krkonošském středisku ve Špindlerově Mlýně byla plná parkoviště a na zasněžených svazích stovky lidí, většinou rodin s dětmi. Skialpinisté vyráželi na vysněžené sjezdovky, které jsou pro sjezdové lyžování uzavřené. V provozu byla pro pěší lanovka na Medvědín. Ostatní jsou z důvodu vládních opatření proti koronaviru mimo provoz. V Beskydech v dolních polohách prší a zhruba od 800 - 900 metrů padá vlhký sníh, přesto je lidí v horách jen o trochu méně než běžně. Extrémní návštěvnost bývá hlavně na nejvyšším vrcholku Beskyd Lysé hoře, turisté ale vyrážejí na výšlapy prakticky po celém pohoří. „Gruň, Bílá, to je teď to samé. Návštěvnost je opravdu vysoká,“ řekl Jan Petr z Horské služby Beskydy. Stovky lidí zaplnily svahy na Šumavě. „Máme vyrobený sníh na sjezdovkách, stálo nás to asi půl milionu korun a teď slouží pro bobaře a sáňkaře. Jsou tady podobné davy, jako kdyby tady byli lyžaři,“ uvedl za zadovský areál Kobyla Luděk Sáska. Stejná situace je na Lipně nebo na Kvildě. Na Lipně dnes museli provozovatelé uzavřít Stezku korunami stromů. Krkonošská střediska objíždí rakev, lidé zatloukají hřebíky. Jde o protest proti uzavření skiareálů a hotelů „Jak není možné se ubytovat, tak lidé jezdí s karavany, na všech parkovištích je několik desítek karavanů a tento problém budeme muset řešit,“ řekl starosta obce Kvilda Václav Vostradovský (STAN). Předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek si stěžoval, že turisté nerespektují zákazy vjezdu, v národním parku rozdělávají ohně na opékání vuřtů a na toaletu chodí do lesa. V Jizerských horách chybí přírodní sníh, sjezdovky s umělým sněhem tak lidi lákají. Dnešní slunečně počasí využily na libereckém Ještědu a v jizerskohorských střediscích stovky lidí. Ztráty provozovatelů půjdou do milionů, řekli. Bez ohledu na uzavření využívají na Ještědu mrazivého počasí k zasněžování sjezdovek, hlavně Liberecké a F10. „Věříme, že 11. ledna to otevřou,“ řekl ředitel střediska Jakub Hanuš. Největší areál Krušných hor Klínovec se navzdory vládním nařízením chystá na sezonu, vyrábí umělý sníh a upravuje sjezdovky. Na nich bylo i dnes rušno. Nejčastěji na nich bobují a sáňkují děti, lidé ale také lyžují. Někteří místo lanovek volí kyvadlovou dopravu vlastními auty. Podle Martina Kokyho ze skiareálu Klínovec to správci areálu tolerují, lidé by ale měli být opatrní, protože na sjezdovkách mohou být rolby nebo zaměstnanci na sněžných skútrech. Zimní radovánky jsou i v Plzeňském kraji. Podle webkamer jsou desítky lidí například v železnorudských areálech Ski&Bike Špičák či Nad Nádražím - Beveder. V provozu je v Železné Rudě lanovka na Pancíř, ale pouze pro turisty. Kvůli nedostatečné vrstvě sněhu se zatím strojově neupravují běžecké stopy. Běžkaři si ale zejména ve vyšších polohách podle pracovníků infocenter v Modravě a Železné Rudě některé stopy sami prošlapali. Velký zájem lidí hlásí také areály ve Zlínském kraji. Zatímco Razula ve Velkých Karlovicích vstup na umělý sníh dovoluje a provozovatelé nechali otevřená výdejní okénka s čajem či kávou, jinde lidem vstup na sjezdovky zakázali. Příkladem je třeba Stupava na Uherskohradišťsku a na Trojáku na Kroměřížsku. „Výroba sněhu je nákladná nejen finančně, ale i časově,“ uvedli na facebooku zástupci Ski areálu Troják. Stovky lidí dorazily rovněž do zavřeného střediska v Hlinsku na Chrudimsku. Máme tam cedule, kde je napsáno: soukromý pozemek, vstup zakázán. Každý ví, jakou odpovědnost nese v případě úrazu,“ řekl Robert Vokáč ze střediska. Nikdo ale podle něj nemůže chtít, aby v areálu jeho zaměstnanci stáli jako strážníci. Vlekaři na Vysočině oslovení ČTK využívají mrazivých nocí k výrobě technického sněhu, aby mohli otevřít, pokud se uvolní opatření proti epidemii. Lidé chodí na neupravené sjezdovky stejně. Provozovatelé sjezdovky Čeřínek u Jihlavy zvažují otevřít i přes vládní zákaz. Za sněhem na zavřenou sjezdovku Čeřínek podle Chába chodí minimálně tolik lidí, jako kdyby bylo otevřeno. „Ale my je teď nedokážeme nijak usměrňovat,“ řekl. Dodal, že lidé se pohybují po sněhu, který stál provozovatele milion korun a ti se jen mohou dívat z okna, jak jim utíká obrat. Skiareál Harusův kopec u Nového Města na Moravě kvůli zajištění bezpečnosti najal ochranku.