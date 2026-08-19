Kamion srazil na D5 muže u odstaveného auta, dálnice v obou směrech stála

Policie o nehodě informovala krátce před třetí hodinou odpoledne. Událost se stala nedaleko Kařezu na Rokycansku.
Podle prvotních informací kamion srazil na dálnici muže, který tam měl kvůli defektu odstavené vozidlo. Podle záchranářů byl při transportu do nemocnice při vědomí.
Policejní mluvčí později upřesnila, že se jednalo o devětatřicetiletého cizince.
„Řidič ročník 1967 jel s vozidlem Honda s vlekem po dálnici D5 ve směru na Prahu. Z dosud nezjištěných příčin zastavil v pravém odstavném pruhu a jeho spolujezdec vystoupil z vozidla a šel k přívěsnému vozíku. Toho srazil třiašedesátiletý cizinec, který projížděl kolem vozíku s nákladním vozidlem značky Daf s návěsem,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková.
Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní.
„Po přistání vrtulníku a transportu zraněné osoby byl plně obnoven provoz dálnice ve směru na Rozvadov,“ sdělila po čtvrt na čtyři policejní mluvčí Eva Červenková.
V opačném směru jízdy na Prahu bylo místo průjezdné levým jízdním pruhem. „Jeďte se zvýšenou opatrností, na místě jsou dálniční policisté,“ žádala v úterý mluvčí.