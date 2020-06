Uzavření kauzy statisíců zabavených roušek v Lovosicích. Policie nezjistila pochybení na straně podnikatelů

Ústí nad Labem Policie nezjistila protiprávní jednání v případu čínských roušek a respirátorů, které zabavilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s hejtmanstvím ve skladu v průmyslové zóně v Lovosicích. Ústečtí kriminalisté tak případ uzavřeli, píše server iROZHLAS.cz.

Zdravotnický materiál zabavil stát v polovině března pár dní po vyhlášení nouzového stavu. České úřady podle serveru tehdy zřejmě usoudily, že hrozí jejich vývoz do zahraničí, přičemž platil zákaz vyvážet ochranné pomůcky za hranice. V Česku jich byl tehdy akutní nedostatek.



Celníci v lovosickém skladu objevili celkem 680 000 roušek a 28 000 respirátorů, část z nich mířila do Itálie na pomoc v boji s koronavirem. Podle vyšetřovatelů podnikatelé, kteří tam měli zdravotnický materiál uskladněný, zákon nepřekročili. „Věc byla ukončena. Nebylo zjištěno spáchání protiprávního jednání ze strany podnikatelských subjektů,“ sdělila serveru mluvčí ústecké policie Jana Slámová. Vyšetřovatelé se podle ní zabývali především původem uskladněných roušek a respirátorů.

zásah v Lovosicích

Ministerstvo zdravotnictví chtělo původně roušky a respirátory odkoupit, kvůli přemrštěné ceně ale nakonec couvlo a požádalo o pomoc ministerstvo vnitra. Resort Jana Hamáčka (ČSSD) se poté obrátil na ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM), který rozhodl na základě krizového zákona o zabavení uskladněných pomůcek.

Firmě však měl stát za pomůcky zaplatit běžnou cenu. Podle mluvčího vnitra Ondřeje Krátošky o tom dodavatel nyní jedná s Ústeckým krajem. Kraj si nechal pro zdravotníky ze zabavených roušek a respirátorů půlku, zbytek převezlo ministerstvo do Prahy a rozdělilo je mezi hasiče a policisty.

Policisté ale během zásahu odnesli i ochranné pomůcky, které měl v lovosickém kladu jiný dodavatel. Krabice obsahovaly 101 600 roušek a respirátorů a byly označeny znaky Čínského červeného kříže. Tuzemské úřady proto zřejmě usoudily, že hrozí jejich vývoz do zahraničí, a zabavily i je. Policie proto zkoumala okolnosti celé zásilky. Posléze se však ukázalo, že šlo o dar města Čching-tchien v čínské provincii Če-ťiang určený do Itálie na pomoc tamním krajanům proti koronavirové krizi. Vnitro s krajem si ale mezitím zdravotnický materiál rozebralo. Hamáček se za to poté v prohlášení omluvil, Česko pak předalo darem Itálii 110 000 roušek místo těch zabavených v Lovosicích.