V afektu ubila svou matku sekerou. Ženě soud vyměřil 15 let vězení

PRAHA Dcera si za loňské ubití matky sekerou odpyká 15 let vězení. V úterý to potvrdil pražský vrchní soud. Vražda se stala v rodinném domě na Orlickoústecku, který obě ženy obývaly. Měly spolu dlouhodobě komplikovaný vztah, mladší z nich vraždila v afektu po další z hádek. Právník dcery neúspěšně usiloval o to, aby znalci důkladněji prozkoumali její duševní stav. Podle něj byla v době činu nepříčetná.

Sedmadvacetiletá dcera je nyní v královéhradecké věznici, k odvolacímu zasedání se nenechala eskortovat. K činu se už dříve přiznala.

Kriminalisté zadrželi podezřelého z brutální vraždy cyklistky. Byla to náhodná oběť, tvrdí policie Vražda se stala 22. července 2019. Dcera policistům popsala, že se toho odpoledne znovu pohádala s osmašedesátiletou matkou. Když ji matka kárala, snažila se dcera obvykle odvést její pozornost jinam. Tak tomu prý bylo i tentokrát: navrhla ženě, že budou grilovat, a odešla připravit dřevo. Matka však podle dceřiných slov v hádce pokračovala dál, a tak ji dcera celkem třináctkrát udeřila sekerou do hlavy a dvakrát do rukou. Žena po útoku ještě žila, a proto si dcera odešla do dřevníku naměřit provaz, kterým ji pak uškrtila. Následně matce sebrala 400 korun a platební kartu, s níž si další týden platila nákupy. Po činu se s mrtvým tělem skrývala od pondělí do soboty doma, poté před zadržením policií dva dny cestovala, aby se vyhnula ohlášené návštěvě příbuzných. Vražda v afektu Znalci z oboru psychiatrie a psychologie došli k názoru, že dcera netrpí žádnou duševní poruchou. Má ale sociální fobii a slabou sociální inteligenci, ačkoliv její celkové IQ je 135. Jde o melancholičku, jejíž jedinou blízkou osobou byla právě matka. Chtěla se od ní odpoutat, ale zároveň toho nebyla schopná, matka ji citově vydírala. Útok v silném hněvivém afektu tak byl podle expertů ventilací dlouhodobě nahromaděného napětí a projevem revolty. „O správnosti posudků nemáme pochybnosti,“ konstatoval v úterý předseda odvolacího senátu Martin Zelenka k tomu, zda žena byla, či nebyla příčetná. Zamítl tak argument obhájce, podle nějž by skutek vzhledem k nepříčetnosti pachatelky vůbec neměl být hodnocen jako trestný čin. Policie obvinila dva muže z vraždy mladíka před pěti lety. Ostatky se našly v lese Dceři, kterou svědci popsali jako uzavřenou, samotářskou a nekomunikativní, hrozilo za vraždu spáchanou surovým způsobem 15 až 20 let vězení. Dostala tedy trest na úplné spodní hranici sazby a soudy ji navíc zařadily do mírnějšího typu věznice. „Trest nelze v žádném případě považovat za nepřiměřený,“ podotkl Zelenka. Rodiče útočnice se rozvedli v roce 2011, se dvěma nevlastními sourozenci se vídala málo. Matka po ní chtěla, aby studovala, jenže u dcery se už na gymnáziu projevil strach z lidí. Na vysoké škole zemědělské v Praze vydržela dva roky, pak odešla. Vysokoškolsky vzdělaná matka to těžce nesla. Dívka zkusila studovat ještě vyšší odbornou školu, potom pracovala například v supermarketu, o práci ale přišla. Loni v červenci byla nezaměstnaná a měla dluhy z půjček minimálně 250 000 korun, které nesplácela.