‚V Afghánistánu existuje silné ženské hnutí.‘ Český velvyslanec popsal poměry v zemi i dramatický útěk

Lidovky.cz: Kdy jste zažil největší překvapení a šok z vývoje v Afghánistánu?

To, co jsme zažili v posledních dnech, byla špička ledovce. Je to otevřený konec příběhu, jenž začal před mnoha lety. Překvapila ale rychlost, kterou vývoj nabral. Predikce byly nejprve na měsíce. Následně se zkrátily na týdny. Z týdnů se stalo několik dnů a nakonec z toho zbyly hodiny. Na letišti to už byly minuty. A jestli se evakuovat, anebo ještě zůstat, tam rozhodovaly hodiny.