V Alzheimercentru Ostrava je už 57 nakažených. Zařízení žádá kraj o ochranné pomůcky

Ostrava V Alzheimercentru Ostrava bylo novým typem koronaviru nakaženo už 40 klientů a 17 zaměstnanců. Centrum žádá kraj o personální pomoc i ochranné pomůcky. Ve čtvrtek centrum hlásilo 24 pozitivních klientů a devět zaměstnanců, nechalo ale znovu zopakovat testy u lidí, kteří původně měli negativní výsledek.

Po přetestování tak přibylo 16 nakažených klientů a osm zaměstnanců. ČTK to dnes za centrum řekla Martina Svobodová. Ve čtvrtek hejtman Ivo Vondrák (ANO) uvedl, že jedna z nakažených klientek centra zemřela.



„Vzhledem k situaci, kdy původně negativně testovaný klient byl druhý den po obdržení výsledků pozitivně testován při vyšetření v nemocnici, jsme přistoupili k přetestování primárně negativně testovaných klientů a zaměstnanců,“ uvedla Svobodová.

Alzheimercentrum Ostrava mělo při vypuknutí nákazy 77 klientů a 70 zaměstnanců, s nemocí covid-19 je tam tedy více než třetina osob. Svobodová dodala, že s ohledem na vysoký počet pozitivně testovaných zařízení požádalo Moravskoslezský kraj o okamžitou personální a materiální výpomoc. „Jsou potřebné zejména omyvatelné obleky, respirátory nejvyšší možné kvality FFP3 bez výdechového ventilu, jednorázové overaly, jednorázové zástěry, nanoroušky a nitrilové zdravotnické rukavice,“ uvedla Svobodová.



Podle ní zařízení hledá urgentně zdravotníky včetně studentů a mediků, kteří by mu byli ochotni pomoci na oddělení izolace. Zájemci se mohou hlásit na čísle 774 774 088.

Vondrák v pátek ČTK řekl, že situace už se řeší. Podle něj si zástupce zařízení už ráno vyzvedl nějaké ochranné pomůcky. Situaci s domovem a jeho potřeby bude řešit vedoucí sociálního odboru. „Budeme se domlouvat na tom, co ještě potřebují a co jim chybí. Kraj v daný okamžik ale nedisponuje respirátory FFP3,“ uvedl Vondrák. Podle něj by zařízení mohla pomoci armáda, ale bude se jednat pouze o podpůrné činnosti, jako je například úklid, dezinfekce a podobně.

Dalším zařízením v regionu, kde se hromadně vyskytla koronavirová nákaza, je Domov pro seniory Iris v Ostravě. Ředitel Michal Mariánek v pátek ČTK řekl, že aktuálně má pozitivních 18 klientů a pět zaměstnanců, což je o jednoho pracovníka více než ve čtvrtek. Opakované testy se tam zatím neprovádějí. Podle Mariánka zařízení čeká na pokyny hygieniků.

V Moravskoslezském kraji se počet pozitivně testovaných ve čtvrtek zvýšil na 558. Z nemoci se vyléčilo dalších deset lidí, celkem už je v regionu 24 vyléčených.