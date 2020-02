V Brně se srazily dvě tramvaje. Minimálně pět lidí bylo zraněno, nehoda omezila dopravu

Brno Minimálně pět lidí bylo v pondělí zraněno při srážce dvou tramvají v Křížové ulici v Brně. Dva ošetřila záchranná služba na místě, tři odvezla do nemocnice, další lidé sami vyhledali pomoc v nejbližší nemocnici, řekla mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková.

Ulice byla uzavřená, omezení se dotklo šesti linek městské hromadné dopravy. V obou tramvajích cestovalo dohromady 200 lidí, řekl provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.



Nehoda se stala v 8.25, kdy jedna z tramvají zezadu narazila do druhé. „Zranilo se celkem pět lidí, dva z nich jsme ošetřili na místě. Další tři vezeme do nemocnic,“ uvedla mluvčí. Mladá žena a muž středního věku utrpěli podle mluvčí lehká poranění, jeden z řidičů tramvaje středně těžké. To ale podle mluvčí nebyli jediní zranění. Poblíž místa nehody je nemocnice u sv. Anny, někteří z nich tak sami došli do nemocnice na ošetření.



Dopravní podnik obnovil provoz linek krátce před 10 hodinou. Podnik podle Seitla teprve bude zjišťovat, co přesně se stalo, vše bude předmětem vyšetřování. Uvedl, že z vozů vyjmuli záznamová média, karty i kamery, i to by mohlo pomoci zjistit příčiny nehody. Mluvčí policie David Chaloupka řekl, že klíčové budou i výpovědi obou řidičů.

Omezeny byly linky městské hromadné dopravy, zdržení bylo asi 30 minut. Omezení se dotklo tramvajových linek 2, 5, 6 a autobusových 44, 82 a 84.