U Národního muzea někdo zničil vzácný strom. Škodu odborníci vyčíslili na sedmdesát tisíc korun

PRAHA Neznámý vandal zničil v pražských Čelakovského sadech mimořádně vzácný dub, který byl slavnostně vysazen loni 28. října ke stoletému výročí vzniku Československa. „Škodu jsme nákladovou metodou odhadli na sedmdesát tisíc korun," řekl pro Lidovky.cz Ondřej Fous, autor krajinářského řešení úprav okolí Národního muzea, kde se park s polámaným dubem nachází.

K poškození dubu došlo zřejmě ve středu v noci. Strom neznámý vandal zlomil na dvou místech. „Záměrné dva zlomy v korunce a kmínku byly vedeny tak, aby škoda byla co největší a šance na jeho regeneraci minimální,“ píše se na facebookových stránkách s názvem Čelakovského sady a okolí Národního muzea.

Autorem příspěvku je podle vlastních slov Ondřej Fous. Šance na uzdravení stromu je podle něj minimální. „Vypadá to, že ty dva zlomy jsou fatální. Samozřejmě se o záchranu pokusíme, ale poškození je značné. Existuje možnost, že strom obrazí odspodu, ale stačí jediný pes, který se na strom vymočí, a je konec,“ řekl pro Lidovky.cz autor krajinářského řešení Fous s tím, že strom už v současné chvíli nelze ze země vyndat a přenést jinam.

‚Nenahraditelný exemplář‘

Dub, který daroval Praze přední sběratel Dušan Plaček a k výročí sto let republiky ho vysadili tvůrci revitalizace Čelakovského sadů, měl být odolný vůči změnám klimatu. „Plaček nám věnoval jeden z aklimatizovaných jedinců, tehdy se sesbíralo pouze 40 žaludů a my jsme jeden dostali, je to nenahraditelný exemplář. Škodu jsme nákladovou metodou odhadli na sedmdesát tisíc korun, jde o mimořádně vzácný strom z botanického sběru,“ uvedl Fous.

Nejde se přitom o první případ poškození vzácného stromu v Čelakovského sadech. Začátkem srpna neznámý vandal zničil vzácné trnovníky pražské. Mluvčí Institutu plánování a rozvoje Prahy – IPR Marek Vácha tehdy Lidovky.cz informoval, že vzniklá škoda se blížila hranici sta tisíc korun bez DPH. Čelakovského sady zahradníci zrevitalizovali minulý rok a celkové náklady činily přibližně 13 milionů korun.