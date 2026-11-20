„Cílem OTO ČT je hájit zájmy zaměstnanců i externích spolupracovníků a vést věcnou debatu s vedením České televize i s veřejností o tom, jakou podobu mají mít média veřejné služby. Chceme doplnit činnost Nezávislé odborové organizace ČT a členství u nás nevylučuje členství ve stávajících odborech,“ uvedl místopředseda nové organizace Jiří Koukal.
Vládou navržená změna financování České televize a Českého rozhlasu podle Koukala znamená výrazně nižší rozpočet i předvídatelnost financování. To se promítne do dostupnosti a kvality vysílání, programové nabídky, regionálního vysílání, původní tvorby i pracovních podmínek a jistoty práce zaměstnanců. Přímé napojení na státní rozpočet by zároveň výrazně zvětšilo prostor pro politické tlaky a ovlivňování vysílání ze strany vládní většiny. OTO ČT proto chce o budoucnosti veřejnoprávních médií otevřít debatu dříve, než o ní rozhodnou jen politici.
„Nové odbory zakládáme pro všechny v České televizi, kdo se změnou financování nesouhlasí a nechtějí jen přihlížet. Televizní poplatky nepovažujeme za ztracené. Chceme o podobě veřejnoprávních médií vést otevřenou debatu a aktivně se na jejich budoucnosti podílet. Zveme do našich odborů všechny, kterým záleží na kvalitní a nezávislé práci České televize,“ dodala předsedkyně nové odborové organizace Kristina Volná.
OTO ČT podle svého prohlášení také chtějí zahájit věcnou vnitřní debatu o tom, jaká média veřejné služby v současnosti Česko potřebuje a jaké nároky to klade na management i pracovníky České televize. Každý v instituci má mít představu o tom, jaká ho v České televizi čeká pracovní budoucnost. OTO ČT podporují pozitivní změny a inovace. Požadují ale, aby byly prováděny s rozmyslem a s jasně deklarovanou vizí silného, stabilního a sebevědomého média, uzavřeli zástupci odborů.
Proti rušení poplatků se vyslovila i iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně.cz, která v říjnu uspořádala jednodenní stávku.
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3. listopadu 2026