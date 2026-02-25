V Česku bude tepleji než v Řecku a Bulharsku. Ve Francii mají skoro třicítky

  11:14aktualizováno  11:14
Vlna vyšších teplot netypických pro konec února zasáhla část Evropy a v několika zemích se konec zimy mění v letní epizodu. Na jihozápadě Francie se v úterý rtuť teploměru zastavila těsně pod třicítkou a podobné počasí čekají i ve středu a ve čtvrtek. V Česku vyvrcholí příliv tepla v sobotu, kdy budou tuzemské teploty vyšší než na řadě míst v Řecku či Bulharsku.

Poslední únorový den bude v Česku tepleji než v řadě přímořských letovisek. | foto: WXCharts

Letní teploty naměřili francouzští meteorologové v úterý hlavně na jihozápadě země. Na řadě míst padly letité teplotní rekordy pro 24. únor, někde se rtuť teploměru zastavila těsně pod třicítkou.

Ve městě Orthez v podhůří Pyrenejí ukázal teploměr 28,3 °C, což je nejvyšší hodnota od zahájení provozu zdejší meteorologické stanice v roce 1994. V přímořském letovisku Biarritz dosáhla teplota 27 stupňů, což je o 14 stupňů nad průměrem. Dále ve vnitrozemí naměřili 26 stupňů v Pau, 25 v Mont-de-Marsan a 22 v Toulouse.

Za rychlým nárůstem teplot je změna proudění větru, který místo od severu začal vát od jihu, řekl meteorolog Régis Crépet listu Le Figaro. K Francii se přiblížila masa teplého vzduchu od severní Afriky, která při přechodu přes Pyreneje ztratila část vlhkosti a ještě se ohřála. „To vysvětluje, proč jsou teploty zvláště vysoké na jihozápadě, místy ještě vyšší, než uváděly předpovědi,“ vysvětlil Crépet.

Meteorologická služba Météo France očekává, že podobně vysoké teploty vydrží v oblasti i během středy.

Falešné jaro kráčí do Česka

Vlna vyšší teplot se nasouvá do Evropy od Pyrenejského poloostrova a Středozemního moře a účinně potlačuje vliv polárního proudění nad kontinentem. Výrazné oteplení nazývané jako falešné jaro se blíží i do Česka.

Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat nad deseti stupni Celsia a budou atakovat i 15, ojediněle i 17 °C.

Předpověď teplot
dennoční (00-07)denní (7-22)
středa8 až 12, na severovýchodě 5 až 8 °C
čtvrtek+2 až -2, na východě až -4 °C6 až 11, v Čechách místy až 14 °C
pátek+4 až -1 °C10 až 15, ojediněle až 17 °C
sobota6 až 2 °C10 až 15 °C
neděle5 až 0 °C9 až 13 °C
od pondělí do středy5 až 0 °C9 až 14 °C

Ve čtvrtek bude polojasno, ráno místy mlhy, i mrznoucí. Nejvyšší teploty dosáhnou 6 až 11 stupňů, ale v Čechách místy a ojediněle na severu Moravy vyšplhají až ke 14 °C.

V pátek bude polojasno až skoro jasno, ojediněle, zejména na Českomoravské vrchovině, zpočátku mlhy nebo nízká oblačnost. Teploměry ukážou 10 až 15 stupňů, v Čechách ojediněle až 17 °C. V místech s déletrvající nízkou oblačností nebo mlhou ale bude jen osm.

Sobota teplejší než v Bulharsku a Řecku

Stejné teplo mezi 10 a 15 stupni vydrží i v sobotu, kdy má být také polojasno až jasno. V Čechách bude během dne od severozápadu přibývat oblačnost a k večeru se na západě ojediněle objeví slabý déšť nebo přeháňky.

Neděle bude polojasná, v Čechách přechodně až oblačná s ojedinělým deštěm nebo přeháňkami. Teploměry ukážou od 9 do 13 °C.

Stejné počasí slibují meteorologové i na začátek příštího týdne. Od pondělí do středy by mělo být většinou polojasno, ve středu při zvětšené oblačnosti ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty od 9 do 14 °C.

O víkendu tak bude v Česku tepleji než na místech, kam lidé létají za teplem na letní dovolenou. Nejnavštěvovanější řecké destinace budou mít podle předpovědi 12 stupňů (Athény a Soluň), na Santorini má být 13, stejně jako na Krétě.

Ještě citelnější rozdíl ukazuje porovnání víkendových teplot s bulharskými letovisky. Zlaté písky a Varna čekají v sobotu i v neděli jen osm stupňů, stejně jak Burgas.

O pár stupňů méně bude dokonce i na jihu Turecka. Pro Bodrum meteorologové předpovídají 13 a pro Antalyu 14 stupňů, v Izmiru na západě země bude jen 11 °C.

