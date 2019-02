Dopravu v Česku komplikuje husté sněžení. Sníh omezuje i provoz MHD a vlaků

Praha V Česku v neděli od rána hustě sněží, na některých místech sněžení doprovází vítr, což ještě víc komplikuje dopravu. V Praze měly problémy hlavně městské i příměstské autobusy MHD. Sněhová nadílka omezila v neděli ráno a dopoledne i provoz na některých železničních tratích, provoz komplikují spadlé stromy či poruchy vedení.

V Praze měly problémy hlavně městské i příměstské autobusy MHD, některé komunikace byly podle webu pražského dopravního podniku kvůli napadanému sněhu nesjízdné, mnoho spojů nabíralo zpoždění a řada příměstských linek ráno vůbec nevyjela. Sníh navátý na výhybkách způsobil potíže i na pražském železničním uzlu. Letiště Václava Havla je v provozu, kvůli úklidu drah ale některé lety měly zpoždění, let z Amsterdamu do Prahy byl odkloněn do Brna.

S komplikacemi musejí počítat i cestující ve vlacích, podle Českých drah husté sněžení způsobilo na některých místech poruchu výhybek. Některé vlaky jezdily proto odklonem, část spojů musela být odřeknuta. Přesné informace o změnách a aktuálních trasách vlaků najdou lidé na webu Českých drah.

Ruzyňské letiště je i v hustém sněžení v plném provozu, kvůli odklízení sněhu z přistávací a vzletové dráhy ale některé lety nabraly dopoledne zpoždění. „Jeden let byl odkloněn do Brna, jedná se o linku z Amsterdamu do Prahy,“ sdělil mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň.

Pro Prahu stejně jako pro většinu českých krajů platí v neděli výstraha na silné sněžení, napadnout může až 20 centimetrů sněhu.

Železniční dopravu komplikují spadlé stromy

V úseku Ždírec - Nepomuk vlak narazil do stromu, který zřejmě spadl pod tíhou sněhu. České dráhy se pokouší zavést v úseku náhradní autobusovou dopravu, ale kvůli přívalům sněhu se to nemusí podařit. „I ty autobusy budou mít zřejmě problém se tam dostat,“ uvedla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Na trati ve Střelských Hošticích u Horažďovic je hlášena porucha trakčního vedení.

Další spadlý strom je ve středních Čechách na tratích v úsecích Beroun - Karlštejn a Zdice - Písek. Na řadě tratí jsou také zaváté výhybky, které je třeba omést což působí kratší zpoždění.

Kvůli sněhové kalamitě je také podle webu ČD přerušen provoz v hlavním městě v úseku Masarykovo nádraží - Praha Holešovice. Dálkové vlaky směřující na Ústí nad Labem tak nabírají zpoždění 45 až 55 minut.

Sníh na jihu Čech vyvrací stromy do silnic a na železnici

Mokrý sníh na jihu Čech vyvrací stromy do silnic a na železnici. Provoz je přerušen na třech úsecích tratí. Stalo se asi 20 nehod bez těžších zranění.

Na severu Čech silničáři radí zvýšenou opatrnost

Na severu Čech sněží a fouká vítr. Vrstva čerstvého sněhu leží i na hlavních tazích včetně dálnic D7, D8 a D10 a komplikuje dopravu. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních, na silnici 9 při výjezdu z Jiřetína na Děčínsku na kopci Šébr stojí odstavený kamion. Silničáři doporučují jezdit se zvýšenou opatrností.

Na západě Čech jsou silnice sjízdné i v horách

V Karlovarském a Plzeňském kraji jsou silnice kluzké a místy komplikují dopravu lehčí nehody. Vyjet se ale zatím dá i do hor, kde se silničáři snaží silnice udržovat tak, aby přijíždějící tisíce lyžařů dokázaly bezpečně projet, řekl dispečer silničářů Karlovarského kraje Viktor Tomášek.