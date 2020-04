V Česku je 4472 nakažených koronavirem, počet uzdravených vzrostl na 78

Praha V Česku od sobotního rána přibyla tři úmrtí lidí s nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Zemřelých je podle aktualizovaných informací ministerstva zdravotnictví 59. Uzdravených ministerstvo eviduje 78, o čtyři více než v sobotu ráno. Počet případů nákazy se během soboty zvýšil o 282 na 4472, vyplývá z nočních informací na webu ministerstva.

Tři lidé v sobotu zemřeli v Praze, jeden ve věku do 50 let. Dvě ženy z domova pro seniory v Michli, které měly srdeční potíže zemřely ve Všeobecné fakultní nemocnici. Oběma bylo víc než 90 let.



Počet nových případů byl o něco nižší než v pátek, kdy 322 nových nemocných bylo nejvíce za posledních sedm dní. Počet případů se ale obvykle odvíjí od množství testů. V pátek bylo testů dosud nejvíc za jeden den, ve dnech minulého víkendu byl počet znatelně nižší než ve všedních dnech. Celkem bylo testů včetně opakovaných u stejného člověka provedeno podle údajů z dnešního rána 74 170.

Z nakažených připadá víc než čtvrtina na Prahu, v hlavním městě je také koronavirus nejrozšířenější. Na 100 000 obyvatel zde připadá téměř 83 nakažených. Následuje Olomoucký kraj se zhruba 60 nemocnými na 100 000 obyvatel. Nejméně zasažený je Jihočeský kraj s necelými 19 případy na 100 000 obyvatel.



Z Česka má nemoc podle údajů hygieniků 86 procent nakažených, zbytek si ji přivezl ze zahraničí, zejména z Rakouska a Itálie. Nejvíce nemocných je ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba pět procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nakaženými téměř 18 procent.

V nemocnici je s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví k pátku 380 lidí, z toho 87 ve vážném stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 173 lidí.