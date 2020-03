V Česku je pět případů koronaviru. Nakažená je i spolužačka Američanky, v karanténě jsou taxikáři a číšník

Praha Laboratorní testy potvrdily v Česku celkem pět případů nákazy novým typem koronaviru, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dvě ženy, které nově přibyly, byly v kontaktu s dřívějšími případy. Pátým potvrzeným případem je ekvádorská spolužačka americké studentky z Milána, která leží v Nemocnici na Bulovce. Celkem bylo v Česku testováno již 236 lidí, na 16 výsledků se čeká.

Hygienici zmapovali kontakty dvou nakažených cizinek. V karanténě jsou cestující a řidič autobusu, dva taxikáři a číšník z restaurace.



Američanka s kamarádkami přiletěly do Vídně. Odtud cestovaly do Budapešti, Brna a Prahy. V Praze měla americká studentka obtíže. Zavolala si taxi a jela do nemocnice do Motola. Ohlásila, že studuje v Miláně. Zdravotníci ji hned izolovali. Po vyšetření se přesunula Na Bulovku, tam jsou v izolaci i její spolužačky.

První tří případy byly v Česku oznámeny v neděli, všichni pacienti pobývali v rizikových oblastech na severu Itálie. Kromě zmíněné Američanky to je pedagog z České zemědělské univerzity, který byl na odborné konferenci v Udine, a muž z Děčína. Ten byl s manželkou a dětmi na lyžařské dovolené v menším italském středisku Auronzo di Cadore v oblasti Benátsko. Jeho rodina je v domácí karanténě.

Ve stejném hotelu v Itálii pobývala i třiapadesátiletá žena, u níž se také potvrdil koronavirus. Žena se z Itálie vrátila v pátek. Měla horečku, zimnici, bolesti svalů a kloubů a kašel. Zůstane v izolaci.