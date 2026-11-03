U tramvajové zastávky Malostranská se před 10. hodinou shromáždilo odhadem zhruba 250 lidí. Studenti Akademie múzických umění z hudební a taneční fakulty zde protestovali proti návrhu zákona na změnu financování veřejnoprávních médií formou jim nejbližší.
Krátce po desáté hodině začali studenti ladit klarinety, housle, violy, pozouny a další nástroje. Po odeznění státní hymny, během které tanečníci položili transparenty na zem a chytli se za ruce, následovalo taneční vystoupení na píseň Kat a blázen Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, informovala z místa reportérka iDNES.cz.
Následovala skladba Vltava od Bedřicha Smetany, kterou však dirigent náhle utnul. „Tak, jako se v nečekaný moment rozpadla hudba, může se pozvolna rozpadnout nezávislost veřejnoprávních médií,“ uvedl na začátek krátkého proslovu zástupce studentů.
„Nesmírně si vážíme svobody, díky které můžeme tvořit a vyjadřovat se uměním bez omezení,“ popsal dále. Česká televize a Český rozhlas musí být podle studujících svobodný a nestranný. „Voláme po dialogu všech stran,“ apeloval řečník.
Po proslovu a potlesku přítomných na závěr zazněla z reproduktorů znělka Večerníčku. Čepice pohádkové postavy složená z novin se stala jedním z opakovaných symbolů na protestech proti změně financování veřejnoprávních médií.
„Záleží mi na tom, aby média zůstala svobodná a nestranná,“ vysvětlila studentka choreografie a režie Melania, proč se do vystoupení zapojila. Podle ní je důležité podporu vyjádřit, obzvlášť vlastní formou. „Je strašně pěkné, že jsme akci udělali. Často za věcmi stojíme, ale bývá náročné spojit tolik lidí dohromady,“ řekla a dodala, že si váží spolupráce hudební a taneční katedry.
Dorazilo i několik studujících z jiných fakult. „Taky jsem tančil, i když velmi improvizovaně. Je důležité studenty propojovat, jsem rád, že se dáváme dohromady,“ připojil se student režie na FAMU Ondřej.
K protestům se připojilo také několik dlouholetých umělců z praxe. „Celý život tančím a dělám kulturu. Chci, aby to takto zůstalo, abychom mohli přinášet radost všem lidem kolem nás,“ popsal 74letý tanečník Petr Veleta pro iDNES.cz.
Na Mariánském náměstí odstartoval ve 12:00 pochod divadelníků z řad studentů DAMU a FAMU. Na místě je zhruba 150 lidí s transparenty, slyšet je pískot. Jeden ze studentů vystoupil s manifestem, ve kterém zdůraznil, že pochod probíhá poklidně.
„Nezávislá média dávají umělcům prostor k vyjádření a Česká televize je pro náš obor klíčovým zprostředkovatelem. Jejich omezení znamená omezení našeho uplatnění,“ zaznělo v manifestu. Lidé divoce tleskali a skandovali.
U nás lidé tolik nebojovali, říká Slovenka
„Jako Slovenka jsem to už viděla u nás, kde lidé tolik nebojovali... Je super, že se na to reaguje hned. Myslím, že má demonstrace smysl a že jsme to jako lidé nenechali jen tak projít. Vláda to bude mít těžké obhájit, když nemá podporu lidí,“ uvedla organizátorka a studentka HAMU.
Demonstranti mezitím skandují: „DAMU, FAMU, HAMU stojí za ČT!“
„Svobodná je naše zem s ČTčkem a rozhlasem,“ skandují lidé. Pochod mezitím vyrazil směrem k Českému rozhlasu za doprovodu policie a zdravotníků.
Na Albertově se mezitím sešli studenti Přírodovědecké fakulty, 1. Lékařské fakulty a MatFyzu podpořit ČT a ČRo ve stávce. Na zem křídami malují postavičky z Večerníčka. Ve 14:36 na Velkých Albertovských schodech promluví zástupci fakult a kolem 15 hodin se ještě společně s 3. Lékařskou fakultou přesunou směrem na Václavské náměstí.
„Tato nenásilná demonstrace je způsob, který dává smysl,“ říká organizátor Honza z Přírodovědecké fakulty. Doufají, že přijde ještě více lidí než minulé úterý, kdy tady bylo kolem 500 studentů. Na pochod se studenti připravují výrobou čepiček a transparentů.
Účast na úterních demonstracích přislíbila řada pražských škol a fakult. Zapojí se např. České vysoké učení technické, Akademie múzických umění, a dále studenti Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické a České zemědělské univerzity.
Demonstrace mimo Prahu
V dopoledních hodinách se postupně začala plnit i vstupní hala Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, popsal reportér iDNES.cz.
Studenti zde společně vyráběli a malovali na kartony transparenty. „Přišla jsem pomoci, co mám dělat?“ ptá se studentka, která přišla asistovat svým kolegům. Jedno z hesel například odkazovalo na známou hlášku z filmu Pelíšky: „A komu tím prospějete?“
Ostatní vystřihovali do papíru loga České televize a Českého rozhlasu, aby skrze ně posprejovali bílá trika. Jiní zase vyráběli ze starých novin typické večerníčkovské čepice. Postupně se všichni přemístí do historického centra Českých Budějovic na Piaristickém náměstí, kde bude demonstrace pokračovat.
Na podporu ČT a ČRo vyrazili také studenti Západočeské univerzity v Plzni. Podle odhadů se v prostorách kampusu doposud sešlo přes půl tisíce lidí. „Je skvělé vidět, že vám budoucnost naší země není lhostejná a jste ochotni se ozvat, když není něco v pořádku. Chceme, abyste věděli, že v tom nejste sami. Stojíme při vás,“ řekla Ivana Landová z Milion chvilek v kampusu ZČU.
Protesty podpořily také vysoké školy v Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Zlíně. Brněnská divadla dnes vyhlásila stávkovou pohotovost.