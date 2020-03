V Česku se vyléčil čtvrtý nakažený pacient. Americká firma navíc schválila užití léku pro pacienta ve vážném stavu

Ostrava V Česku se vyléčil čtvrtý pacient nakažený koronavirem. Ministr Adam Vojtěch v pátek na Twitteru oznámil, že se jedná se o ženu z Moravskoslezského kraje. První tři lidé se uzdravili z nemoci Covid-19 v pondělí, byli z Děčína. Patřili mezi první nakažené novým typem koronaviru poté, co se vrátili z lyžování v Itálii.

Vojtěch věří, že i když denně rostou počty infikovaných, budou přibývat také počty uzdravených. „I když každý den sledujeme nárůst pozitivních případů, postupně se objevují i dobré zprávy. Vyléčil se čtvrtý pacient! Jedná se o ženu z Moravskoslezského kraje. Mám velkou radost a věřím, že počet vyléčených bude narůstat,“ napsal ministr.

Česko má podle aktuálních údajů 774 infikovaných, zatím nikdo nákaze nepodlehl, pět lidí je ve vážném stavu. První tři případy oznámilo Česko 1. března, od té doby stát postupně zavedl mimořádná opatření proti šíření nákazy - v zemi platí nouzový stav, výrazné omezení pohybu, jsou zavřené školy, restaurace a většina obchodů, až na výjimky nikdo nesmí za hranice ani cizinci do Česka. Zastavil se kulturní i sportovní život. Lidé mohou vycházet jen se zahalenými ústy a nosem.

Oficiální webová stránka ministerstva zdravotnictví před 13.00 evidovala první tři vyléčené. Laboratoře k pátečnímu ránu provedly 11 619 testů. Ve čtvrtek přibylo 205 nakažených, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Proti středečnímu nárůstu je to téměř dvojnásobek. Podle dosavadních informací je 63 nakažených v nemocnicích, z toho pět ve vážném stavu. Ministerstvo by v pátek mělo zveřejnit i aktuální počty lidí v karanténě.

Lék míří pro jednoho pacienta míří do ČR

Pro pacienta, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v kritickém stavu s nemocí Covid-19, budou moct lékaři použít experimenální lék Remdesivir. Americká firma Gilead, která ho vyrábí, schválila zařazení pacienta do svého programu a lék již odeslala do Česka. Nemocnice ho zatím neobdržela. ČTK to v pátek řekla mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

Užití experimentálního léku Remdesivir tento týden dočasně povolilo ministerstvo zdravotnictví. Americká firma ho přiděluje na základě žádosti pro konkrétní pacienty podle popisu jejich stavu. Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden uvedl, že vláda by pro lék poslala armádní speciál. Mluvčí nemocnice řekla, že o tom nemá informace.

O lék žádala pro jednoho pacienta ve vážném stavu také Nemocnice Na Bulovce.