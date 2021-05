V Česku v pátek přibylo 454 případů koronaviru, o 217 méně než před týdnem

Praha V Česku v pátek přibylo 454 potvrzených případů nemoci covid-19, to je o 217 méně než před týdnem. Za všední den je to nejnižší denní přírůstek počtu nakažených od loňského 28. srpna. Nových případů nákazy za poslední týden v přepočtu na 100 000 obyvatel bylo v pátek 32, o den dřív 34. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Ve čtvrtek přibylo 505 nakažených. Očkování v posledních dnech zrychlilo na 100 tisíc lidí denně Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo na hodnotu 0,68 z předchozích 0,71. V poslední době postupně klesá. Na přelomu dubna a května se číslo pohybovalo kolem 0,89. Pokud je hodnota nižší než jedna, kde bylo naposledy v polovině dubna, šíření nákazy zpomaluje. Od začátku šíření epidemie koronaviru loni v březnu se nákaza v Česku prokázala u více než 1,66 milionu lidí. S nemocí covid-19 dosud zemřelo 30 101 nakažených. Počet úmrtí tento týden nepřekročil 12 denně, za pátek ministerstvo zatím eviduje jednoho zemřelého. Při pozdějších aktualizacích se ale toto číslo většinou zvyšuje.