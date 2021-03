Loni umřelo mnohem více lidí, než se narodilo dětí. Počet obyvatel se díky zahraniční migraci příliš nezměnil

PRAHA V České republice v loňském roce poznamenaném epidemií koronaviru zemřelo zhruba o 20.000 lidí více, než se narodilo. To je nejvyšší převaha zemřelých nad narozenými od roku 2000. Informoval o tom v pondělí na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Počet obyvatel České republiky se loni zvýšil o 7838 na 10,702 milionu. Přírůstek byl podstatně nižší než v předchozích letech a zajistila ho pouze zahraniční migrace. Meziročně loni ubylo narozených, sňatků a rozvodů.

V Česku loni zemřelo 129 289 lidí, což je nejvíce od roku 1987. Proti roku 2019 jich přibylo o 15 procent, přičemž nejvyšší meziroční nárůst zemřelých byl u lidí starších 75 let. Narodilo se 110.200 lidí. „Obdobná převaha zemřelých obyvatel nad počtem narozených dětí na úrovni okolo 20.000 osob ročně byla naposledy zaznamenávána ve druhé polovině 90. let 20. století,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky Terezie Štyglerová. Podle ní tehdy za tím ale stál rapidní pokles počtu narozených, zatímco loni byl příčinou vysoký počet zemřelých.



Proti roku 2019 loni zemřelo o 16.900 více lidí. Téměř veškerý tento přírůstek připadl na čtvrté čtvrtletí, kdy bylo zemřelých meziročně o 15 700 více, uvedli statistici. Nejvíce lidí zemřelo v listopadu, a to 15 800. V říjnu a prosinci jich bylo shodně 14 200. Podle statistiků zemřelých přibylo ve všech věkových kategoriích nad 30 let, nejvyšší meziroční nárůst byl ale u lidí ve věku 75 až 79 let a 80 až 84 let.

Počet narozených dětí se loni proti předchozímu roku snížil o 2000 a podle statistiků to byl třetí pokles počtu narozených v řadě.

Počet sňatků v ČR loni po šesti letech nepřetržitého růstu meziročně klesl o 9455 na 45 400. Nejméně sňatků bylo v březnu, kdy byl v ČR potvrzen první případ nemoci covid-19. Zároveň meziročně ubylo o 2400 rozvodů, úřady loni ukončily rozvodem 21 700 manželství.

Z hlediska regionů se počet obyvatel v průběhu loňského roku zvýšil v pěti ze 14 krajů. Stejně jako v předchozích letech byl nárůst obyvatel největší ve Středočeském kraji a Praze, kde jako v jediném kraji k růstu populace přispěla i přirozená změna, doplnili statistici.