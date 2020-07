V Česku vyráběná vakcína na covid-19 by se u nás mohla i testovat. Máme však málo nakažených, říká Prymula

PRAHA Americká společnost Novavax dostala od vlády Spojených států miliardy na vývoj vakcíny proti koronaviru. Svou vakcínu jménem NVX-CoV2373 bude vyrábět v Česku, v továrně mezi Prahou a Kolínem. Zároveň by se u nás vakcína mohla také testovat

Lidovky.cz: Jsou investice signál, že vakcína má velký potenciál?

Je to velice silný signál a záruka, že jejich testy naznačují, že postoupili ve vývoji poměrně daleko. Jsou to výrazné finanční injekce společnostem, které mají schopnost s fungující vakcínou přijít. Novavax asi nebude v tom závodě první. Firmy jako AstraZeneca by měly svou vakcínu mít někdy okolo října. V případě Novavaxu se hovoří o sklonku tohoto roku s tím, že výroba by začala v lednu.

Jejich nespornou výhodou ale je, že studie naznačují její velkou potenci. Z hlediska imunogenity by mohla být lepší něž vakcíny, které jsou v tom časovém běhu lepší. I proto tam americká vláda napumpovala takové prostředky. Pro nás to ale může být i špatná zpráva z hlediska toho, co zůstane v Česku. Mají velké kontrakty s americkou armádou, která do nich už nějaké peníze investovala. Bude očekávat, že se její investice budou splácet právě dodávkami vakcíny.

Lidovky.cz: Jaký teď máme s Novavaxem vztah? Máme slíbené nějaké vakcíny?

Přišli se nám představit, když tu koupili závod v Bohumili. Na úřadu vlády proběhlo jednání, během kterého nám představili své plány. Jejich první fáze testů, které probíhají v Austrálii, by měla končit kolem 15. července. Pak uvažují o celé řadě center, kde by probíhala fáze dvě až tři. Mezi nimi by měla teoreticky být i Česká republika. Bližší zprávy zatím nejsou, možná čekají na výsledky první fáze. Logicky jsou svébytnou soukromou společností, takže si nemůžeme dělat formální nárok na část jejich produkce. Věřím ale, že díky našim korektním vztahům bude vstřícnost tady část vakcíny nechat. Tak se o tom alespoň hovořilo.

Lidovky.cz: Nemůže tedy dojít k tomu, že se tady budou vyrábět kvanta vakcíny, která ale poputují rychle pryč ze země?

K tomu dojít může. Podobná situace tu byla před mnoha lety, shodou okolností šlo o stejný závod, ale tehdy ho vlastnila firma Baxter. Ten vyráběl vakcínu proti pandemické chřipce. Jako stát jsme si ale nezaplatili žádnou rezervaci a oni si tudíž chtěli celý objem své produkce z České republiky odvézt. Rozproudila se tu diskuze, zda jim to nelze ve prospěch státu zabavit. Vzbudilo to velkou mezinárodní diskuzi, upustilo se od toho. Reakce na takový krok u koronavirové vakcíny by byly ještě ostřejší. Takže tak jednoduché to není.

Lidovky.cz: Má tu být celý výrobní proces vakcíny?

Ano, terminální výroba. Některé vakcíny se dělají na více místech, třeba ta na pneumokok se „montuje“ na několika různých místech, každý antigen jinde. V případě Novavaxu by to ale mělo být tak, že se vakcína bude vyrábět kompletně v Bohumili. Jen do ampulí ji pak dají až v Německu.

Lidovky.cz: Kdyby se u nás skutečně testovalo, v jakých řádech se pohybujeme?

V první fázi jde o desítky až stovky. V té druhé už o stovky až tisíce. U nás ale máme takový paradoxní problém - máme tu málo případů. Je pochopitelné, že Novavax bude vyhledávat oblasti, kde se s virem setkalo mnohem více lidí. Testování ale probíhá kombinovaně pro fáze dvě i tři. Ve „dvojce“ se ještě účinnost netestuje, což by mohla být naše výhoda. Jinak by směřovali spíše třeba do Brazílie. Testy probíhají tak, že potřebujete velká čísla nakažených, kdy jedné části dáte skutečnou vakcínu a druhé placebo. Tak prokážete, že je skutečně účinná.

Lidovky.cz: Nejsou peníze od americké vlády rizikové v tom, že si bude Novavax chtít nakonec postavit větší závod někde jinde?

Hlavní problém světa nyní spočívá v tom, že chybí výrobní kapacity. Ty jsou zabrány na výrobu standardních vakcín. Postavit výrobní závod a získat všechny certifikace je otázka čtyř let. Nedá se to stihnout za pár měsíců na zelené louce. Je jasné, že není jiná cesta, než koupit již běžící provoz.

Lidovky.cz: Nebude tu problém s licencemi?

Bude to mít všechny mezinárodní licence. Lékové agentury v Americe i Evropě proces udělovaní licencí výrazně zjednodušily. Dnes je tu možnost získat ji v horizontu 12 až 18 měsíců, což je naprostá výjimka. Dřív to bylo třeba deset let. Jde to ale na vrub toho, že není možné provést všechny bezpečnostní zkoušky ohledně zdraví naočkovaných lidí. Problémy jsou v tomto směru ale nejsou pravděpodobné a přidaná hodnota rychlé produkce vakcíny navíc přesahuje i možná rizika.

Lidovky.cz: Budou na závod Novavaxu v Bohumili nějak napojeny české firmy?

Výroba vakcíny není zas tak surovinově náročná. K tomu musejí dodavatelé potřebných látek splňovat nejpřísnější kritéria, z čehož vyplývá, že to budou dělat již zajeté společnosti. Amatérský vstup do celého procesu by ho mohl znehodnotit.

Lidovky.cz: Takže po byznysové stránce to není pro Česko až tak zajímavé?

Je pravdou, že Novavax hovořil o vytváření nových pracovních míst. Nemůžeme si ale představit, že půjde o tisíce lidí, jsou to přece jen automatizované provozy. Spíše se bude jednat o vyšší desítky lidí.

Lidovky.cz: Zůstane nám tu ale fungující špičková fabrika na vakcíny...

Ano, bude se tu časem vyrábět i něco dalšího. Závod má totiž vyšší bezpečnostní nastavení, než by bylo nutné. Dříve se tam totiž měla vyrábět vakcína proti klíšťové encefalitidě. Koronavirová vakcína Novavaxu ale není infekční. Je pravděpodobné, že virus ze zeměkoule nezmizí. Vakcína však bude v těle ochranné látky zřejmě držet třeba tři až pět let. Bude tak potřeba očkování periodicky obnovovat. Tím pádem provoz pojede dál.

Lidovky.cz: Takže tu budeme mít vakcinologické perpetuum mobile?

Problém je, že subjektů, jež nacpaly do vývoje vakcíny ohromné peníze, je hodně. Myslím, že už proto to bude chtít řada z nich dotáhnout do konce. Vznikne velmi konkurenční prostředí a najednou tu vakcín bude přebytek. Pak bude diskutabilní, kdo se na trhu zvládne udržet. Půjde pak o to, která vakcína bude vykazovat lepší kvality. Rozhodně tu nebude sto stejných vakcín.

Lidovky.cz: Pěstujeme teď dobré vztahy s Amerikou i Novavaxem?

Určitě ano, myslím, že vztahy máme dobré. Vakcína Novavaxu má pro Česku jednu nespornou výhodu. Ten závod o první vakcínu sice asi vede firma AstraZeneca, jenže ta si nechala zaplatit rezervaci výroby od čtyř největších zemí světa. To jsou stamiliony dávek a než by přišla řada na nás, byla by půlka roku 2021.