V Česku za sobotu přibylo 13 nakažených covidem-19, vyléčilo se dalších 87 lidí

Praha Počet potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku za sobotu zatím stoupl o 13 na celkových 7750. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k sobotním 17:30. Počet lidí vyléčených z covidu-19 vzrostl od pátečního večera o 87 na 3446. Pět pacientů s koronavirem za stejnou dobu zemřelo, čímž počet úmrtí od začátku epidemie stoupl na 245.

Největší absolutní počet potvrzených případů nákazy i největší výskyt covidu-19 má Praha. V hlavním městě bylo dosud podle statistik ministerstva zdravotnictví zaznamenáno 1739 případů, takže na každých 100 000 obyvatel připadá v Praze téměř 128 nemocných. Metropole má také největší počet zemřelých lidí s covidem-19, a to 84.



V celém Česku za sobotu zemřel zatím jediný pacient. V pátek to přitom bylo šest lidí a o den dříve sedm.

Většinu z 245 dosud zemřelých lidí nakažených koronavirem tvoří lidé ve věku nad 65 let. Na věkovou skupinu 65 až 74 let připadá 48 úmrtí, seniorů ve věku 75 až 84 let zemřelo 90 a ještě vyšší věk mělo 79 zemřelých.

V pátek přibylo v Česku 55 nových případů nákazy koronavirem oproti 103 případům ve čtvrtek. Výrazně ale také poklesl počet testovaných, zatímco v pátek bylo provedeno 4192, o den dříve jich laboratoře udělaly 7250.

V pátek po předchozích třech dnech růstu mírně klesl podíl pozitivních testů, a to na 1,31 procenta ze čtvrtečních 1,42 procenta.