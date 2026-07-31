Smog, některá onemocnění i riziko požárů. Česko trápí komplikace související s vedry

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  22:03aktualizováno  22:03
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U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek hasičů. Ze vzduchu pomáhá vrtulník s leteckými záchranáři HZS Jihomoravského kraje a 900litrovým bambi vakem. Na místo byla povolána i těžká technika Záchranného útvaru HZS ČR z Hlučína – velkokapacitní cisterna Taurus a zodolněná Titan, které na místo dovezly celkem 33 tisíc litrů vody. (30. července 2026) | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

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V Česku v pátek opět na řadě míst padaly teplotní rekordy a vedro zvýšilo riziko požárů, zhoršilo stav ovzduší a komplikovalo dopravu na železnici. Teploty se po čtvrtečních více než 40 stupních Celsia zastavily těsně pod čtyřicítkou. S vedry přitom na území České republiky nastávají různé komplikace.

V několika krajích vyhlásili meteorologové smogovou situaci a na většině území Česka hrozí požáry. Vysoké teploty mohou také snížit tah komínů, v Praze zdravotníci řešili několik otrav oxidem uhelnatým, i s tragickým koncem.

Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo 108 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina má nové maximum pro celý červenec, a pět procent dokonce absolutní rekord pro celý rok. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo 39,4 stupně. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Vedra zvyšují koncentraci přízemního ozonu v ovzduší. ČHMÚ kvůli tomu už dříve vyhlásil smogovou situaci v Ústeckém kraji, kde dál trvá, a v pátek nastala také v Praze a Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Při vyšší koncentraci a delším působení ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi. Meteorologové lidem doporučují, aby se hlavně v odpoledních hodinách vyhnuli větší fyzické námaze venku. Opatrní by měli být především lidé s dýchacími potížemi, senioři a malé děti.

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek hasičů. Ze vzduchu pomáhá vrtulník s leteckými záchranáři HZS Jihomoravského kraje a 900litrovým bambi vakem. Na místo byla povolána i těžká technika Záchranného útvaru HZS ČR z Hlučína – velkokapacitní cisterna Taurus a zodolněná Titan, které na místo dovezly celkem 33 tisíc litrů vody. (30. července 2026)
Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026)
Lidé se ochlazují ve fontáně na Václavském náměstí. (30. července 2026)
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) informoval o teplotních rekordech. (31. července 2026)
86 fotografií

Záchranáři v Praze zasahovali ve čtvrtek u pěti případů otrav oxidem uhelnatým, z nichž jeden skončil smrtí, jak sdělil mluvčí Karel Kirs. I tyto otravy mohou souviset s nynějšími vysokými teplotami. Vedra totiž mohou zhoršit tah komínů odvádějící spaliny z karmy ohřívající vodu či z jiného plynového zařízení, upozornil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Hasiči v celé zemi za posledních deset dnů evidují 11 případů úniku oxidu uhelnatého, sdělila mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová. Rizikovější než léto ale podle ní v souvislosti s otravami oxidem uhelnatým stále zůstává zima, během topné sezony.

Podle vyjádření zástupců některých pražských nemocnic a pražské zdravotnické záchranné služby je vidět mírný nárůst případů souvisejících s horkem. Jde o kolapsy i úrazy. Zatím ale není nárůst počtu případů podle zdravotníků tak výrazný jako v červnu, kdy tropické počasí trvalo déle.

Vysoké letní teploty také svědčí rozvoji některých onemocnění doprovázených průjmy, například salmonelóz nebo kampylobakterióz. Hygienici proto lidi vyzývají k obezřetnosti při nákupech potravin a jejich skladování, uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek.

Kvůli vysokým teplotám a suchu platí nyní v téměř celém Česku výstraha ČHMÚ před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Meteorologové i hasiči kvůli tomu varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků i manipulací s otevřeným ohněm. Ve Středočeském kraji bude od páteční půlnoci zakázané rozdělávání ohňů na rizikových místech, vjezd motorových vozidel na polní a lesní cesty, používání pyrotechniky nebo používání vody ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. Oznámila to Jana Pancířová Kopřivová z hejtmanství. Stejné zákazy vyhlásil také Jihomoravský kraj. Rozhodnutí platí od pátečních 15:00.

Vysoké teploty rovněž komplikují dopravu po železnici. Mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka v pátek informoval například o problémech kvůli horku na koridoru v úseku Přelouč - Pardubice. „Zabezpečovací zařízení se přehřívá a detekuje chyby,“ řekl Kavka.

V úseku Tršnice - Cheb se zase provoz zastavil kvůli prověšenému trakčnímu vedení vlivem horka. Předtím ve čtvrtek železničáři museli řešit mimo jiné vybočení či poškození kolejí kvůli vedrům v úsecích Kostelec u Jihlavy - Třešť nebo Unhošť - Kladno a horko působilo i poruchy zabezpečovacích zařízení a prověšení trakčního vedení.

V západní polovině Česka se v pátek k večeru a v noci mohou objevit bouřky doprovázené silným větrem. Na panující sucho a vedro to však podle ČHMÚ nebude mít vliv. V sobotu se v Čechách mírně ochladí, ale nejvyšší teploty se stále budou pohybovat kolem tropické třicítky. Ve východní polovině Moravy a Slezska bude v sobotu dokonce až 36 stupňů.

Horký vzduch nad Českem udržuje a stlačuje podle odborníků takzvaná tepelná kupole. Není to výjimečný jev, ale standardní meteorologický úkaz, který je však v současnosti unikátní vysokou teplotou vzduchu, jak řekl Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe). Za vyšší teplotou ve srovnání s minulostí stojí podle něj klimatická změna.

Lidé v souvislosti s častějším výskytem vysokých teplot uvažují o chlazení domácnosti. Za nezbytné to považuje přes 60 procent Čechů, uvádí průzkum agentury Ipsos pro společnost Stiebel Eltron. Nejčastěji lidé volí pasivní metody, jako zatahování rolet a noční větrání. Více než polovina pak zvažuje koupi chladicího zařízení.

Touha po ochlazení ovlivňuje i turistiku. Rekordní návštěvnost přes 300 lidí denně mají v těchto horkých letních dnech třeba Mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku, řekla zástupkyně vedoucího jeskyní Simona Arnošová. Zatímco na zemském povrchu teplota výrazně překračuje 30 stupňů, v chladných chodbách a dómech Mladečských jeskyní se celoročně pohybuje kolem deseti stupňů.

Na Jiráskově koupališti v Náchodě si zase desítky lidí v pátek mohly užít tradiční letní koulovačku. Organizátoři akce nechali z nedalekého zimního stadionu navézt do areálu téměř dva metry krychlové sněhu, řekla mluvčí radnice Nina Adlof.

26. července 2026

KRIMI

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