V Českých Budějovicích hoří plyn, plameny šlehají do pěti metrů. Jeden muž se popálil

Autor: ,
  9:48aktualizováno  9:48
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Hasiči zasahují na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích, kde hoří propojka plynu v zemi. Při události se zranil jeden člověk (11. července 2026) | foto: X @HZS_jihocesky

Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Informovali o tom policisté a hasiči na síti X.

Na místě byly ohlášeny plameny vysoké pět metrů. Hasiči ochlazují okolí. „Policisté s hasiči uzavřeli v Č. Budějovicích okolí Biskupské ulice a Zátkovo nábřeží. Důvodem je únik plynu a jeho zahoření při stavbě. Evakuovány byly dva domy. Místu se vyhněte,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Na místě plynárenská pohotovost, hasiči budou uzavírat přívod plynu.

„Posádka rychlé zdravotnické pomoci vyjížděla v sobotu ráno k popálenému muži v Českých Budějovicích. Zhruba pětačtyřicetiletý muž utrpěl popáleniny v oblasti horních končetin, hlavy a obličeje. Po celou dobu byl při vědomí. Po ošetření popálenin hydrogelovým sterilním krytím byl převezen ve stabilizovaném stavu do českobudějovické nemocnice,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.